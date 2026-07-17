NAPOLI – Partita la Spedizione per il ritiro in Trentino, nel tardo pomeriggio il primo allenamento

Stamattina alle 10, il Napoli è partito dall’Aeroporto di Capodichino, alla volta di Verona, dopodiché raggiungerà la località di Dimaro – Folgarida in pullman. L’arrivo è previsto per le 13,15, quindi la sistemazione in hotel, pranzo, qualche ora di relax e poi tutti al lavoro, alle 17.30, per il primo allenamento della nuova stagione, a porte aperte. sul campo di Carciato, sotto gli occhi vigili del tecnico, successore di Conte. Per dovere di informazione, questo è il 15esimo anno che la squadra azzurra svolge il ritiro in Val di Sole. Il quartier Generale, come al solito, sarà l’Hotel Rosatti. Il meteo non è certamente dei migliori ,ai piedi delle Dolomiti con probabili piogge nella mattinata ma ci potrebbe essere una tregua verso le 13,30: Nonostante il maltempo, molti tifosi azzurri hanno preso d’assalto i parcheggi per assicurarsi il miglior posto possibile per ‘assistere all’arrivo della squadra.