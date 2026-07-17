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NAPOLI – Partita la Spedizione per il ritiro in Trentino, nel tardo pomeriggio il primo allenamento

Armando Fico 17 Luglio 2026 0 41 sec read

Stamattina  alle 10, il Napoli è partito dall’Aeroporto di Capodichino, alla volta di Verona, dopodiché raggiungerà la località di Dimaro – Folgarida in pullman. L’arrivo è previsto per le 13,15, quindi la sistemazione in hotel, pranzo, qualche ora di relax e poi tutti al lavoro, alle 17.30, per il primo allenamento della nuova stagione,  a porte aperte.  sul campo di Carciato, sotto gli occhi vigili del tecnico, successore di Conte. Per dovere di informazione, questo è il 15esimo anno che la squadra azzurra svolge il ritiro in Val di Sole. Il quartier Generale, come al solito, sarà l’Hotel Rosatti. Il meteo non è certamente dei migliori ,ai piedi delle Dolomiti con probabili piogge nella mattinata ma ci potrebbe essere una  tregua verso le 13,30: Nonostante il maltempo, molti  tifosi azzurri hanno preso d’assalto i parcheggi per assicurarsi il miglior posto possibile per ‘assistere all’arrivo della squadra.

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