Centenario Napoli – Il Coni assegna un’onorificenza particolare alla società per questo traguardo

Come è noto a tutti, la SSCN, il primo agosto prossimo festeggerà i suoi cento anni dalla fondazione. Un traguardo importante e storico che va celebrato. La Commissione Benemerenze del CONI, in occasione di un evento così speciale ha assegnato dei riconoscimenti ufficiali a cinque società di vecchissima data, tra cui quella partenopea. Il Napoli condivide questo fatidico compleanno con la Fiorentina, che compirà 100 anni, poco più tardi ovvero il 29 agosto. Tale circostanza va divisa pure con la Canottieri Sabazia, l’ASD Sci Corno alle Scale KLI Bologna e il Circolo del Tennis Palermo. La riunione della Giunta, svoltasi al Foro Italico a Roma, ha deliberato i premi seguendo le proposte della commissione dedicata al riconoscimento del merito sportivo italiano. Assieme al Napoli, riceveranno l’onorificenza anche famose personalità del mondo dello sport e dirigenti di federazioni e organismi sportivi.

Il CONI premia sempre i clubs che conseguono il traguardo dei 100 anni di attività, riconoscendo l’importanza storica e culturale nel panorama dello sport italiano. Il club azzurro , fondato il 1° agosto 1926 entra così negli archivi ufficiali dello sport nazionale, in qualità di istituzione meritevole di celebrazione pubblica. La Fiorentina, altra centenaria, festeggerà, a pochi giorni di distanza, creando una sintonia assai rara nel nostro calcio di oggi. Il riconoscimento del massimo organo sportivo premia una storia che va dal 1926 ai giorni nostri, confermando il ruolo centrale del club partenopeo nel calcio nazionale e internazionale. La cerimonia, che si terrà ad ottobre, trasformerà il premio in un momento pubblico di celebrazione, consentendo all’intera tifoseria napoletana di condividere questo evento unico con la città.