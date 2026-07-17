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Lobotka – Il centrocampista slovacco perno fondamentale per Allegri

Armando Fico 17 Luglio 2026 0 39 sec read

Stanislav Lobotka, per Max Allegri, rappresenta un giocatore fondamentale nel suo sistema di gioco. Il nuovo tecnico della compagine partenopea  non intende, assolutamente  privarsi del suo metronomo tattico e della sua qualità a centrocampo. Pertanto, il giocatore  è una delle prime certezze in casa azzurra, in vista della nuova stagione. Si era parlato di una sua probabile cessione ma l’ex allenatore del Milan ha subito bloccato ogni trattativa. Oltre a Lobotka, Allegri ha messo il veto pure sul portiere Alex Meret e il difensore ex Bologna Sam Beukema. Tutti e due sono reduci da una stagione non esaltante con Antonio Conte in panchina, perciò, adesso, col nuovo mister, avranno la grande chance di riscattarsi, a cominciare dal ritiro in Trentino.  Oggi la partenza e primo allenamento sul terreno di Carciato, nel tardo pomeriggio. 

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