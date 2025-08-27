BREVI

Alessandro Florenzi a 34 anni, annuncia il suo ritiro dal calcio giocato

Vincenzo Letizia 27 Agosto 2025 0 2 min read

Con un video su Instagram Alessandro Florenzi ha annunciato il ritiro. Il classe 1991 lascia il calcio all’età di 34 anni dopo essere rimasto svincolato dopo l’avventura gli anni con il Milan.

Nel post Instagram l’esterno italiano viene ripreso mentre gioca a calcio con alcuni bambini a Roma, dove ha iniziato la propria carriera.

È stato bello anzi bellissimo. Dai campetti dietro ai container all’Olimpico. Dalla “Scala” a Wembley. Sei stato la mia sfida più grande, mi hai insegnato ad andare oltre i miei limiti. Mi hai insegnato la resilienza, la forza di volontà e la capacità di non arrendersi mai. Mi hai dato gioie inimmaginabili e anche dolori che mi ricordano quanto puoi essere duro. Io ti ho dato tutto ciò che avevo“.

A tutti voi giovani che volete far diventare il calcio il vostro lavoro quando entrate dentro al rettangolo verde ricordatevi che alla fine è solo un gioco. Giocate e date tutto come fosse l’ultima partita. Giocate sempre per lo stemma che avete davanti e non per il nome che avete dietro, quello arriverà di conseguenza. Grazie di tutto amico mio“: le parole di Alessandro Florenzi.

I ringraziamenti di Florenzi

Con il post su Instagram Alessandro Florenzi ha voluto anche ringraziare tutte le persone importanti nella sua carriera: “Grazie di tutto, amico mio. Mi hai insegnato ad amare tutti i tifosi, dal primo all’ultimo senza eccezione. Ognuno di voi mi ha spinto a migliorare e ognuno di voi mi ha aiutato a risollevarmi dalle cadute che fanno parte di questo sport come della vita: vi sono davvero grato“.

Voglio ringraziare ogni compagno, allenatore, componente dello staff e dirigente, tutti nessuno escluso: giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore. Ringrazio te, Ale, per aver visto qualcosa di speciale in quel piccoletto in mezzo al campo 17 anni fa. Tu e la famiglia della WSA siete stati, siete e sarete sempre una parte essenziale della mia vita, non solo calcistica. Voglio ringraziare infine tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio, in particolare tutte le persone che lavorano silenziose dietro le quinte: ognuno di voi ha lasciato un segno dentro di me. Senza di voi non sarei la persona che sono oggi. Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me“: conclude il classe 1991.

Vincenzo Letizia

