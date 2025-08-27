BOLLETTANDO

Capocannoniere Serie A: la doppietta al debutto fa scattare in quota Marcus Thuram ma per i bookie Lautaro e David restano favoriti

Vincenzo Letizia 27 Agosto 2025 0 57 sec read

ROMA – Lautaro Martinez, Jonathan David e Marcus Thuram. La prima giornata di campionato di Serie A ha confermato i calciatori che, sulla lavagna dei bookmaker, puntano alla vittoria del titolo di capocannoniere. Tutti e tre sono andati a segno, solo Moise Kean – tra i favoriti – è rimasto a secco al debutto. L’attaccante argentino dell’Inter, come riporta Agipronews, continua a essere in pole secondo gli esperti: vale 4,50 su Planetwin365 e 5 su Sisal raccogliere lo scettro lasciato da Mateo Retegui, volato in Arabia Saudita. Alle spalle del capitano nerazzurro, a quota 6, spicca il nome di Jonathan David della Juventus, volto nuovo nel massimo campionato italiano di calcio. Chiude il podio a 7,50 Moise Kean, che non è riuscito a trovare la rete nel pareggio esterno della Fiorentina a Cagliari. Attenzione anche a Marcus Thuram, che dopo la doppietta al Torino è balzato momentaneamente in vetta solitaria alla classifica dei marcatori: il suo trionfo al termine della stagione passa da 12 a 9. Tra gli outsider, tre giocatori sono offerti a 16: il centravanti del Milan Santiago Gimenez e due calciatori andati a segno nello scorso weekend, Dusan Vlahovic della Juventus e Gianluca Scamacca dell’Atalanta.

     

