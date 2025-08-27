BOLLETTANDO

Scudetto, Napoli e Inter subito protagoniste: per i bookmaker è lotta a due, Juventus terzo incomodo in quota

Vincenzo Letizia 27 Agosto 2025 0 36 sec read

ROMA – Il Napoli chiama, l’Inter prontamente risponde. La lotta a due che ha infiammato lo scorso campionato potrebbe riproporsi anche nella stagione appena iniziata, almeno secondo i bookmaker: come riporta Agipronews, si gioca infatti a 2,45 su 888sport e 2,50 su Snai il bis tricolore degli uomini di Conte, subito vincenti in casa del Sassuolo, seguiti a 3,20 dall’Inter, travolgente contro il Torino demolito per 5-0. Buona la prima anche per la Juventus, vittoriosa per 2-0 contro il Parma, guastafeste per lo scudetto a 6. Sale invece la quota del Milan, passata da 5,50 a 8 dopo l’inaspettata sconfitta interna contro la Cremonese, mentre c’è fiducia nelle nuova Roma di Gasperini che dopo soli 90 minuti passa da 15 a 9 volte la posta.

EMT/Agipro

 

Commenti

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Superlega tramontata, i bookmaker riaprono le scommesse sullo scudetto nei campionati nazionali

ROMA – L’ipotesi Superlega, la competizione che prevedeva la partecipazione di 12 tra i top club europei – come Juventus, Inter, Milan, Real Madrid, Barcellona, […]

22 Aprile 2021 0 32 sec read

Euro 2020, Italia-Inghilterra: finale in equilibrio, potrebbe bastare un gol per decidere la sfida. L’1-0 azzurro si gioca a 7,50

9 luglio 2021 – Equilibrio quasi perfetto, con una leggera preferenza per i padroni di casa: questo il pronostico degli analisti di 888sport.it sul confronto […]

10 Luglio 2021 0 4 min read

Cagliari, il sogno Europa League è vicino: i bookmaker ci credono per la prossima stagione

ROMA – Il Cagliari in Europa non è un tabù. Già in questa stagione la squadra sarda aveva sognato l’ingresso nell’elite del calcio internazionale, soprattutto […]

19 Agosto 2020 0 45 sec read

Mondiali femminili, boom delle ragazze tra gli scommettitori: giocati 53 milioni (+726%), sull’Italia puntati 10,7 milioni

ROMA – Un successo senza precedenti di pubblico, ma anche di consensi da parte degli scommettitori. I Mondiali femminili da poco chiusi in Francia hanno […]

13 Luglio 2019 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui