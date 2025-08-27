Hojlund – L’attaccante danese, già sabato sera, potrebbe sedere in panchina, al Maradona, contro il Cagliari

Mancano solo le visite mediche, a Roma e quindi la firma sul contratto quinquennale che il Napoli stipulerà con l’ex attaccante della Dea Rasmus Hojland. L’affare è stato concluso col Manchester United sulla base di quasi 50 milioni di euro totali, tra prestito oneroso ed obbligo di riscatto a certe condizioni. Pertanto,il danese potrebbe già andare in panchina, sabato sera, al Maradona in occasione del debutto stagionale, del Napoli, fra le mura amiche, contro il Cagliari. Inutile dire che lo stadio di Fuorigrotta è già sold out da una settimana. Sarà il giocatore giusto per rimpiazzare u, Lukaku, fuori per quasi metà campionato? A noi non è dato saperlo, soltanto il terreno di gioco darà, inesortabile,il suo verdetto. Tuttavia con i bergamaschi, Hojlund, due stagioni fa , fece mirabilie, al punto che l’Atalanta incassò 80 milioni dalla sua cessione. Con il Manchester United non ha brillato, però c’è da considerare anche il momento buio che ha attraversato la società della Prenier, nella quale molti giocatori non hanno reso come da aspettative. Ma adesso sarà tutta un’altra storia; sulle qualità del danese non si discute. Il mercato della società di De Laurentiis non si conclude qui, Manna sta trattando,col Lipsia, il ritorno di Elif Elmas, cakciatore polivalente che conosce benissimo la serie A e l’ambiente azzurro, per cui sarebbe un rinforzo gradito al mister, visto che è arruolabile in diverse zone del campo.