MATTEO POLITANO – La SSCN rinnova il contratto dell’esterno destro fino al 2028, soddisfazione per entrambe le parti

Armando Fico 27 Agosto 2025 0 31 sec read

Prosegue d’amore e d’accordo il connubio tra Matteo Poltano e la SSCN. Infati il club azzurro ha rinnovato il contratto dell’esterno destro, per altri due anni, con somma soddisfazione per entrambe le parti. Il calciatore è diventato, oramai, un figlio di Napoli, città che ama profondamente assieme alla famiglia. L’intesa è giunta nelle ultime settimane ma è stata conclusa solo qualche giorno fa. D’altronde l’ex interista rappresenta un punto fermo della squadra di  Conte.  Pur di restare in azzurro, Politano ha rifiutato offerte molto più vantaggiose dall’estero Il suo ingaggio si attesta sui 3 milioni di euro a stagione.  Non è, tuttavia, arrivato ancora l’annuncio ufficiale, però sarà dato a breve.

Armando Fico

