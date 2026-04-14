ITALIA – La Nazionale del nuovo Presidente Malagò aspira ad avere, in panchina, Antonio Conte

Il neo eletto Presidente della federazione Giovanni Malagò, che ha ereditato l’incarico di Gabrielle Gravina, come si vocifera da più parti vorrebbe sulla panchina dell’Italia, l’allenatore del Napoli Antonio Conte, già ct della nazionale., con buoni risultati, alcuni anni fa. Il tecnico salentino rappresenta il primo vero candidato a sostituire Gattuso, dimissionario. Qualora l’allenatore azzurro declinasse l’invito, il secondo della lista di Malagò, sarebbe Max Allegri. Il patron del Napoli ha già affermato che non si opporrebbe ad una nuova avventura di Conte con la selezione italiana e lo lascerebbe andare tranquillamente. Del resto il rapporto tra De Laurentiis e il nuovo capo della Federazione è ottimo, quindi nessun problema se quest’ultimo volesse il suo tecnico. In caso di abbandono del trainer salentino del Napoli, secondo indiscrezioni, riportate dal giornalista della Rai Ciro Venerato, a sostituirlo sulla panchina dei partenopei si candiderebbe Roberto Mancini, fresco vincitore del campionato in Qatar. L’ex calciatore della Sampdoria ha confessato che sarebbe onorato di allenare la compagine napoletana, sicuro di poterla far restare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Dunque, tutto è subordinato alla decisione di Antonio Conte, il quale nell’ultima conferenza stampa, post Parma ha ribadito che si incontrerà con il massimo esponente del club partenopeo, a fine campionato, per decidere il futuro della squadra. Se ci sarà sintonia sulle scelte, resterà, altrimenti i due si saluteranno.