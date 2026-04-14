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MONDAY NIGHT 32esimo turno di A – La Fiorentina batte la Lazio, al Franchi e si allontana dalla zona calda della retrocessione

Armando Fico 14 Aprile 2026 0 28 sec read

Il Monday Night della trentaduesima giornata di serie A ha registrato il successo, per 1 a 0,  della Fiorentina, al Franchi, sulla Lazio. Con questo risultato. molto importante, la Viola si allontana dalla zona calda della retrocessione, portandosi a  a +8 sul terzultimo posto, attualmente  occupato da Cremonese e Lecce. I biancocelesti di Sarri, invece, si fermano a 44 punti, interrompendo la striscia di quattro risultati utili consecutivi. Il match winner dell’incontro è stato il terzino tedesco Gosens che, con un colpo di testa, ha mandato il pallone alle spalle dell’estremo difensore biancoceleste, al minuto 28 della prima frazione di gioco.

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