NEWS

JUAN JESUS – Il difensore brasiliano chiede scusa per l’errore di Parma che ha consentito il gol di Strefezza

Armando Fico 14 Aprile 2026 0 44 sec read

Il difensore brasiliano del Napoli Juan Jesus ha ammesso di aver fornito una  prestazione assolutamente negativa al Tardini, contro il Parma . Su Instagram l’azzurro ha pubblicato un messaggio diretto che recita:

Il calcio è anche questo: sbagliare e avere il coraggio di continuare. Domenica non sono stato al mio livello abituale  e mi assumo tutte le  responsabilità chiedendo scusa per il grossolano errore che ha permesso a Strefezza di segnare il vantaggio dei padroni di casa dopo soli 35 secondi”.

Un’ammissione di colpa che, tuttavia, è in contraddizione con il nervosismo mostrato in campo, in cui ha litigato spesso con i compagni di squadra. L’errore del brasiliano costituisce  un’eccezione in una stagione nella quale ha contribuito tantissimo alla causa Napoli. Infine Juan Jesus ha concluso il messaggio, scrivendo quanto segue:

Gli errori fanno male, ma fanno parte del percorso. Si lavora, si cresce e si torna più forti”,

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Comunicato Asl Napoli 1: “SSC Napoli valuti ogni misura preventiva per impedire la diffusione del contagio”

Di seguito il comunicato dell’ASL Napoli 1: “In merito all’accertato focolaio di positività al Covid-19 relativo alla SSC Napoli, l’ASL Napoli 1 Centro rende noto […]

5 Gennaio 2022 0 45 sec read

Altri 4 indagati per la morte di Esposito. I pm confermano: Gastone non era solo

Che ruolo hanno avuto nell’agguato di Tor di Quinto? E quando esattamente sono scomparsi dalla scena? Le risposte a queste domande determineranno il destino dei […]

2 Agosto 2014 0 2 min read

Antonello Perillo: “L’acquisto di Tonelli mi piace, è un ottimo giocatore”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonello Perillo, giornalista “C’è un grande punto interrogativo sul futuro […]

17 Maggio 2016 0 39 sec read

Napoli, oggi la ripresa segli allenamenti

Il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti al Training Center. Questo il report di sabato: La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la […]

1 Giugno 2020 0 14 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui