JUAN JESUS – Il difensore brasiliano chiede scusa per l’errore di Parma che ha consentito il gol di Strefezza

Il difensore brasiliano del Napoli Juan Jesus ha ammesso di aver fornito una prestazione assolutamente negativa al Tardini, contro il Parma . Su Instagram l’azzurro ha pubblicato un messaggio diretto che recita:

“Il calcio è anche questo: sbagliare e avere il coraggio di continuare. Domenica non sono stato al mio livello abituale e mi assumo tutte le responsabilità chiedendo scusa per il grossolano errore che ha permesso a Strefezza di segnare il vantaggio dei padroni di casa dopo soli 35 secondi”.

Un’ammissione di colpa che, tuttavia, è in contraddizione con il nervosismo mostrato in campo, in cui ha litigato spesso con i compagni di squadra. L’errore del brasiliano costituisce un’eccezione in una stagione nella quale ha contribuito tantissimo alla causa Napoli. Infine Juan Jesus ha concluso il messaggio, scrivendo quanto segue:

“Gli errori fanno male, ma fanno parte del percorso. Si lavora, si cresce e si torna più forti”,