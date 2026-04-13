Iran, verso il Mondiale 2026: la FIFA ha respinto la richiesta di giocare negli USA

La partecipazione dell’Iran al Mondiale 2026 è sempre più a rischio. Si attendeva infatti la risposta della FIFA alla richiesta esplicita – quasi un’imposizione – della nazionale asiatica di non disputare partite sul territorio statunitense, ma di spostarsi su quello messicano. Sebbene non siano ancora stati rilasciati comunicati ufficiale, la presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha anticipato la decisione. Nessun via libera da parte della federazione al cambio di sede richiesto dal ministro dello Sport iraniano.

Impossibile, arrivati a meno di due mesi dall’inizio della competizione, programmare uno spostamento delle tre partite di qualificazione alla fase a eliminazione diretta dagli Stati Uniti al Messico, per cui non resta alcun margine di trattativa tra le parti. Di conseguenza, se l’Iran volesse decidere di partecipare, sarebbe costretta a giocare sul territorio USA. Più nello specifico, si tratterebbe dei match contro Nuova Zelanda (15 giugno), Belgio (21 giugno) ed Egitto (27 giugno).

LE PAROLE DELLA PRESIDENTE DEL MESSICO – Come anticipato, dunque, è stata proprio la presidente del Messico Claudia Sheinbaum ad anticipare la decisione ufficiale della FIFA con alcune dichiarazioni sul tema. “Alla fine la FIFA ha deciso che le partite non possono essere spostate dalle sedi originarie“, ha dichiarato il capo di stato messicano, spiegando come ciò avrebbe comportato “uno sforzo logistico enorme“.

LA SITUAZIONE – “La nostra richiesta alla FIFA di spostare le partite dell’Iran dagli Stati Uniti al Messico è ancora valida, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta”, aveva dichiarato il ministro dello Sport iraniano Donyamali negli scorsi giorni. E ancora: “Se la richiesta verrà accolta, la partecipazione dell’Iran ai Mondiali sarà confermata”. Ora, però, è arrivata la posizione (sebbene non ancora ufficiale) di Infantino e della FIFA. Di conseguenza, se l’Iran dovesse decidere di restare fermo sulle proprie posizioni, l’unica soluzione sarebbe quella di dare forfait.

LE ALTERNATIVE – Anche se l’Italia continua a sperare nel ripescaggio per ranking, essendo la meglio posizionata delle nazionali escluse ai prossimi Mondiali, resta comunque un’opzione remota. Resta infatti decisamente più probabile che la scelta ricada su un’altra squadra asiatica, che andrebbe così a riempire la casella lasciata eventualmente vuota dall’Iran: i posti che spettano di diritto all’AFC sono 8, a cui si aggiunge quello del playoff conquistato dall’Iraq.

GianlucaDiMarzio.com