COPERTINA

L’EDITORIALE – Il campo non è per tutte: la scommessa dell’Union Berlino sfida la natura

Vincenzo Letizia 13 Aprile 2026 0 1 min read

di Vincenzo Letizia

C’è un confine sottile, quasi invisibile, che per decenni ha separato i mondi del calcio maschile e femminile. Un confine fatto di fisicità, di codici comportamentali e di quel “sentire” comune che si respira solo all’interno di uno spogliatoio. L’ufficialità di Marie-Louise Eta alla guida dell’Union Berlino non è solo una notizia di cronaca sportiva; è lo strappo definitivo a quel velo, una “svolta storica” che ci costringe a chiederci se stiamo davvero migliorando lo sport o se stiamo semplicemente forzando la mano alla natura.

​Chi scrive appartiene a una generazione cresciuta con la distinzione netta: a scuola c’erano le classi dei maschi e quelle delle femmine. Non era misoginia — una parola oggi usata troppo spesso come clava — ma il riconoscimento di una diversità che è ricchezza. Eravamo figli di un’epoca in cui la donna faceva la donna e l’uomo faceva l’uomo. Oggi, questo continuo “miscuglio” di generi e compiti, questa pretesa di neutralità a tutti i costi, sembra più un guasto sociale che un reale progresso.

​La donna possiede caratteristiche naturali meravigliose, un’intelligenza emotiva e una sensibilità che l’uomo non potrà mai replicare. Ma il calcio maschile ai massimi livelli è, e resta, un ecosistema basato sulla forza fisica, sull’impatto e su una tensione che spesso sfocia nel confronto brutale. Ex calciatori e allenatori raccontano di spogliatoi che, dopo una sconfitta bruciante, diventano arene dove si arriva persino alle mani per ristabilire gerarchie e scaricare l’adrenalina. Immaginare una figura femminile in mezzo a queste “tarantelle” appare non solo difficile, ma quasi surreale. Quali dinamiche si innescherebbero? Quale equilibrio verrebbe sacrificato sull’altare del politicamente corretto?

​Dopo aver visto arbitri donna che, salvo rarissime eccezioni, hanno faticato enormemente a imporsi per autorità e visione atletica, questa nuova frontiera dell’allenatrice sembra un’ulteriore forzatura. Molti, nel chiuso delle conversazioni private, storceranno il naso, pur non avendo il coraggio di scriverlo. La realtà è che il calcio è un rito che ha le sue radici in una mascolinità specifica. Cambiarne i connotati in nome di un’uguaglianza che non tiene conto delle differenze biologiche e caratteriali rischia di regalarci solo un gioco meno autentico.

​Certo, il tempo dirà se Marie-Louise Eta sarà l’eccezione che conferma la regola. Ma per chi crede ancora che ogni ruolo abbia una sua naturale collocazione, questa resta una pagina di sport che avremmo preferito non leggere.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Sky – Salah, il Napoli insiste: possibile inserimento di Zuniga nella trattativa

Il tormentone Salah continua e si arricchisce di una nuova pagina. La trattativa con la Roma è avviata, ma c’è stato anche un tentativo da […]

22 Luglio 2015 0 33 sec read

Zielinski: “Al Bernabeu per giocarcela, siamo concentratissimi per questa sfida storica”

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinsky, uno sei migliori in campo ieri nell’anticipo col Genoa, non solo per il gol segnato, ha parlato ai microfoni […]

11 Febbraio 2017 0 28 sec read

AMARCORD – Lazio-Napoli, l’altro derby

Il Napoli affronta all’Olimpico la formazione più in forma di quest’inizio campionato.  Determinante Immobile ma tutta la squadra sembra aver ben assimilato i diktat di […]

19 Settembre 2017 0 2 min read

Cesena-Napoli, le formazioni ufficiali

Ecco la formazioni ufficiali di Cesena-Napoli: Cesena (3-5-1-1): Leali; Volta, Capelli, Lucchini; Giorgi, Zé Eduardo, Cascione, Valzania, Mazzotta; Brienza; Almeida Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Albiol, […]

6 Gennaio 2015 0 11 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui