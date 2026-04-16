BOLLETTANDO

Conte, il silenzio sulla Nazionale scuote i bookie: a 3,50 Italiano sulla panchina del Napoli

Vincenzo Letizia 16 Aprile 2026 0 38 sec read

ROMA – “Mister, ma allora vai in Nazionale?”. Basta un sorriso senza risposta di Antonio Conte alla domanda di un detenuto, durante una visita al carcere di Poggioreale, per infiammare nuovamente il dibattito sul futuro dell’allenatore campione d’Italia, legato ancora al Napoli da un anno di contratto, ma fra i nomi in pole come nuovo ct azzurro. Un sorriso che scuote anche la lavagna dei bookmaker dove, riporta Agipronews, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano scende a 3,50, su Sisal, come possibile sostituto sulla panchina partenopea. Ma in quota spunta anche il nome di Fabio Grosso che, dopo una stagione convincente al timone del Sassuolo, paga 5,00 su Snai. Più indietro, a 10,00, la suggestione Enzo Maresca, ex allenatore del Chelsea con cui ha conquistato Mondiale per Club e Conference League.
 
DVA/Agipro

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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