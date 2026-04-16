Conte, il silenzio sulla Nazionale scuote i bookie: a 3,50 Italiano sulla panchina del Napoli

ROMA – “Mister, ma allora vai in Nazionale?”. Basta un sorriso senza risposta di Antonio Conte alla domanda di un detenuto, durante una visita al carcere di Poggioreale, per infiammare nuovamente il dibattito sul futuro dell’allenatore campione d’Italia, legato ancora al Napoli da un anno di contratto, ma fra i nomi in pole come nuovo ct azzurro. Un sorriso che scuote anche la lavagna dei bookmaker dove, riporta Agipronews, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano scende a 3,50, su Sisal, come possibile sostituto sulla panchina partenopea. Ma in quota spunta anche il nome di Fabio Grosso che, dopo una stagione convincente al timone del Sassuolo, paga 5,00 su Snai. Più indietro, a 10,00, la suggestione Enzo Maresca, ex allenatore del Chelsea con cui ha conquistato Mondiale per Club e Conference League.
DVA/Agipro