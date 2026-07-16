Rivoluzione azzurra – Il neo tecnico partenopeo potrebbe mandar via 11 calciatori

Il nuovo allenatore del Napoli, in concerto con la dirigenza partenopea, sta valutando alcuni calciatori che finora hanno deluso le aspettative. Si tratta di undici elementi, i quali figurerebbero nell’elenco dei possibili partenti. I reparti sotto esame sono la difesa ed il centrocampo. In bilico ci sono Vanja Milinkovic Savic, Mathias Olivera, Rafa Marin e Pasquale Mazzocchi, mentre quasi certa appare la cessione di Marianucci. Nel pacchetto di centrocampo si nutrono molti dubbi sul 35enne De Bruyne, e Frank Anguissa, il quale avrebbe manifestato la volontà di cambiare aria. Certi, invece della permanenza Lobotka, Mc Tominay e Vergara, fresco di rinnovo. In attacco, intoccabile Rasmus Hojlund, sono da valutare Neres, Noa Lang, Giovane, Lucca e Lukaku. Quest’ultimo ha un ingaggio molto alto, mentre gli altri due non hanno convinto la società, dopo il recente arrivo. Nessuno di essi perciò, può sentirsi al sicuro: Allegri avrà il compito di decidere la situazione, osservandoli attentamente nei ritiri e non è detto che tutti e 11 non vadano via, per dare vita ad una vera e propria rivoluzione azzurra.