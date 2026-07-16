CALCIOMERCATO

Rivoluzione azzurra – Il neo tecnico partenopeo potrebbe mandar via 11 calciatori

Armando Fico 16 Luglio 2026 0 52 sec read

Il nuovo allenatore del Napoli, in concerto con la dirigenza partenopea, sta valutando alcuni calciatori che finora hanno deluso le aspettative. Si tratta di  undici elementi, i quali figurerebbero nell’elenco dei possibili partenti. I reparti sotto esame sono la difesa ed il centrocampo. In bilico ci sono  Vanja Milinkovic Savic, Mathias Olivera, Rafa Marin e Pasquale Mazzocchi, mentre quasi certa appare la cessione di Marianucci. Nel pacchetto di centrocampo si nutrono molti dubbi sul 35enne De Bruyne, e Frank Anguissa, il quale avrebbe manifestato la volontà di cambiare aria. Certi, invece della permanenza Lobotka, Mc Tominay e Vergara, fresco di rinnovo. In attacco, intoccabile Rasmus  Hojlund, sono da valutare Neres, Noa Lang, Giovane, Lucca  e Lukaku. Quest’ultimo  ha un ingaggio molto alto, mentre gli altri due non hanno convinto la società, dopo il recente arrivo. Nessuno di essi perciò, può sentirsi al sicuro: Allegri avrà il compito di decidere la situazione, osservandoli attentamente nei ritiri  e non è detto che tutti e 11  non vadano via, per dare vita ad una vera e propria rivoluzione azzurra. 

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