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Mondiali, la finale sarà Spagna-Argentina: sfida generazionale Messi-Yamal, le quote (1,60) incoronano le Furie Rosse

Vincenzo Letizia 16 Luglio 2026 0 1 min read

ROMA – Spagna e Argentina, le due squadre che partivano sconfitte secondo le quote dei bookmaker in semifinale, ribaltano i pronostici e si scontreranno domenica 19 luglio per la conquista della Coppa del Mondo. Sarà la prima finale tra le due nazionali, che si sono affrontate 14 volte in carriera, con il bilancio in perfetta parità: 6 vittorie per parte e 2 pareggi. L’unico precedente mondiale sorride all’Argentina, vincente per 2-1 ormai 60 anni fa. Questa volta però le quote sorridono alle Furie Rosse: come riporta Agipronews, si gioca a 1,60 su 888sport il secondo titolo mondiale iberico contro il 2,28 del bis dell’Albiceleste campione in carica. Restando invece ai 90 minuti regolamentari, la settima vittoria consecutiva della Spagna si gioca 2,30 contro il 3,60 dell’Argentina. In mezzo, a 3,00, il pareggio che porterebbe le due formazioni ai tempi supplementari, a 5,25 il titolo assegnato ai calci di rigore, come nel 2022.

Impossibile non pensare alla sfida nella sfida, quella tra Lionel Messi e Lamine Yamal, passato e presente del Barcellona, leader tecnici della due nazionali, divisi da 20 anni. Il capitano argentino è in pole come Mvp a 1,10, davanti al talento spagnolo dato a 25,00. Leo guida anche la lavagna del capocannoniere, a 1,60, mentre lo spagnolo è avanti a 1,40 per il premio di Miglior Giovane della competizione.

 

EMT/Agipro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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