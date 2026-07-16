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CASTEL VOLTURNO – Oggi secondo giorno di test fisici per i calciatori azzurri

Armando Fico 16 Luglio 2026 0 1 min read

Stamane, in quel di Castel Volturno, alla vigilia della partenza per la Val di Sole, ci saranno le rituali visite mediche per il secondo gruppo di giocatori del Napoli, già rientrati dalle vacanze. Dunque, la nuova stagione azzurra 2026/27, sotto la guida di Massimiliano  Allegri, che avrà il difficilissimo compito di sostituire Antonio Conte, uscito vincitore dalla sua avventura partenopea. è già iniziata. Mancano all’appello i nazionali che hanno finito più tardi l’esperienza mondiale, i quali rientreranno direttamente a Dimaro tra qualche settimana, come Olivera e  e Mc Tominay. Gli ultimi ad aggregarsi al gruppo saranno i due belgi, Lukaku e De Bruyne che raggiungeranno il Napoli solo a Castel di Sangro, il prossimo 5 agosto. In virtù del rientro in sede dei vari big, quali Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Politano, Spinazzola, Alisson Santos, Rrahmani e altri, Max Allegri avrà l’opportunità di conoscere i calciatori cardini su cui si svilupperà la formazione titolare azzurra dell’anno prossimo. Come è risaputo, domani 17 luglio, la partenza per Dimaro Folgarida, dove il Napoli resterà fino al 27 luglio. La squadra volerà da Capodichino a Verona, per poi raggiungere il Trentino in pullman. Il primo allenamento, sul campo di Carciato, è programmato per le  17.30, dopo la sistemazione in albergo e il pranzo.

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