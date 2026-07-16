NAPOLI – I ritorni dai prestiti: per Manna tanti i giocatori da sistemare

Torneranno a Napoli, per fine prestito, i vari Rafa Marin, Obaretin, Cajuste, Rao, Cheddira, Zerbin, Ngonge e Hasa, Lucca, Noa Lang, Marianucci e Lindstrom, calciatori che hanno deluso, sia con la maglia azzurra , sia nei club europei dove sono andati, a tal punto che nessuno di essi è stato riscattato. Quindi, il Ds Manna dovrà lavorare moltissimo per dare loro una sistemazione, gradita altrove. Diversi giocatori, tuttavia, saranno osservati e valutati dall’allenatore Max Allegri, nel primo ritiro, in Trentino. Dopodiché, si deciderà cosa fare: se farli rimanere in rosa, o mandarli nuovamente in prestito. Ma chi di loro ha fatto meglio nella scorsa stagione? In realtà quasi nessuno; coloro che, nell’annata trascorsa., hanno collezionato più presenze sono stati Rafa Marin con 31, Nosa Obaretin 30, Jens Cajuste 31, Emanuele Rao e Walid Cheddira 34. L’ex difensore del Real Madrid , che ha giocato col Villarreal, ha segnato 1 gol e dato un assist, nella sua militanza in Liga, con più di 2000 minuti giocati; Obaretin è stato, invece, autore di un assist in Serie B con l’Empoli; Cajuste, ha messo a segno una rete e fornito 4 assist. Il giovane Rao, classe 2006, è stato tra i più prolifici, con 6 reti e 3 assist al Bari. Infine Cheddira, tra Sassuolo e Lecce, ha realizzato 4 gol e confezionato un solo assist. Gli azzurri più utilizzati sono stati Michael Folorunsho, Alessio Zerbin,Cyril Ngonge, Luis Hasa, Noa Lang e Giuseppe Ambrosino. Sicuramente un bel da fare per il club di De Laurentiis , in questa sessione estiva del calciomercato, dove la priorità è quella di ridurre la rosa, al massimo, a 25 calciatori.