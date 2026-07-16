CALCIOMERCATO

NAPOLI – I ritorni dai prestiti: per Manna tanti i giocatori da sistemare

Armando Fico 16 Luglio 2026 0 1 min read

Torneranno a Napoli, per fine prestito, i vari Rafa Marin, Obaretin, Cajuste, Rao, Cheddira, Zerbin, Ngonge e Hasa, Lucca, Noa Lang, Marianucci e Lindstrom, calciatori che hanno deluso, sia con la maglia azzurra , sia nei club europei dove sono andati, a tal punto che nessuno di essi è stato riscattato. Quindi,  il Ds Manna dovrà lavorare moltissimo per dare loro una sistemazione, gradita altrove. Diversi giocatori, tuttavia,  saranno osservati e  valutati dall’allenatore Max Allegri, nel primo ritiro, in Trentino. Dopodiché, si  deciderà cosa fare: se farli rimanere in rosa, o mandarli nuovamente in prestito. Ma chi di loro ha fatto meglio nella scorsa stagione? In realtà quasi nessuno;  coloro che, nell’annata trascorsa., hanno collezionato  più presenze sono stati Rafa Marin con 31, Nosa Obaretin 30,  Jens Cajuste 31, Emanuele Rao Walid Cheddira 34. L’ex difensore del Real Madrid , che ha giocato col Villarreal, ha segnato 1 gol e dato un assist, nella sua militanza in Liga, con più di 2000 minuti giocati; Obaretin è stato, invece, autore di un assist in Serie B con l’Empoli; Cajuste, ha messo a segno una rete e fornito 4 assist. Il giovane Rao, classe 2006, è stato tra i più prolifici, con  6 reti e 3 assist  al Bari. Infine  Cheddira, tra Sassuolo e Lecce, ha realizzato 4 gol e confezionato un solo assist. Gli azzurri più utilizzati sono stati Michael Folorunsho, Alessio Zerbin,Cyril Ngonge, Luis Hasa, Noa Lang e Giuseppe Ambrosino. Sicuramente un bel da fare per il club di De Laurentiis , in questa sessione estiva del calciomercato, dove la priorità è quella di ridurre la rosa, al massimo, a 25 calciatori.

avatar dell'autore
Armando Fico
Vedi la biografia completa
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Morto Marco Bonamico, leggenda del basket italiano: la lunga lotta contro la malattia, aveva 68 anni

Basket italiano in lutto: è morto Marco Bonamico, ex Virtus Bologna, Napoli e nazionale. Era Dan Peterson a chiamarlo “Marine”, per il fisico tosto, la […]

5 Agosto 2025 0 35 sec read

Vergara – L’astro nascente del calcio italiano rappresenta il presente ed il futuro della compagine partenopea, in estate ci sarà un lauto aumento dell’ingaggio

Il giovane centrocampista offensivo del Napoli, nuova stella del calcio italiano, nativo di Frattaminore, rappresenta il presente ed il fuuro della compagine partenopea. ’Antonio Vergara […]

11 Febbraio 2026 0 1 min read

Anche secondo il Mirror Kuolibaly è molto vicino al Chelsea

Secondo il Mirror il difensore del Napoli Koulibaly, dal momento che il rapporto tra il centrocampista senegalese e la compagine azzurra si è complicata alla […]

3 Luglio 2016 0 15 sec read

Herrera vuole il Napoli ma resta da risolvere la questione cartellino con il Porto

Ecco quanto oggi riporta la Gazzetta dello sport: Cristiano Giuntoli ha incontrato, nei giorni scorsi, gli intermediari che stanno conducendo la trattativa per portare Hector […]

13 Giugno 2016 0 34 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui