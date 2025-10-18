COPERTINA

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Lucca, corpo estraneo; Spinazzola ci prova per tutta la gara

Eduardo Letizia 18 Ottobre 2025 0 1 min read

Milinkovic-Savic 6 – Disturba con un’uscita disperata il tentativo a colpo sicuro di Pedersen, nel primo tempo, per il resto ordinaria amministrazione.

Di Lorenzo 5.5 – Poca connessione con Neres. Soffre la velocità di Nkunku.

Beukema 6 – Cerca di prediligere la praticità, sbagliando poco.

Juan Jesus 5.5 – Non commette particolari errori, ma contribuisce al clima di scarsa impermeabilità della retroguardia.
(Buongiorno – 6 – Cerca di imprimere personalità in fase di prima impostazione, nell’ultima fase di gara.)

Olivera 5 – Conte lo vuole molto accentrato, in mezzo al campo, ma purtroppo le qualità non sono quelle di un raffinato regista.
(Lang 6.5- Lo spunto migliore è quello in cui offre un buon cross per De Bruyne, a pochi minuti dal suo ingresso. Il fuorigioco gli nega la prima gioia in azzurro.)

Neres 5.5 – Qualche buona accelerazione, ma tanto fumo, niente arrosto e poca convinzione nelle giocate.
(Politano 6 – Bello il suo spunto nel finale, che porta al gol annullato di Lang.)

Anguissa 5.5 – Spesso appare svogliato, ma con i suoi colpi di testa risulta tra i più pericolosi.

Gilmour 4.5 – L’unico passaggio incisivo lo fa a Simeone, per il gol del vantaggio del Torino. Molle ed impreciso.
(Elmas 5.5 – Ha una buona palla all’87, ma spara alto.)

De Bruyne 5.5 – Cerca di infondere qualità in una squadra spaesata per le troppe assenze, senza particolare successo.

Spinazzola 6 – Con le sue iniziative sulla sinistra, è quello che prova a creare maggiori pericoli per la difesa granata.

Lucca 4.5 – Presenza inconsistente ed avulsa dal gioco offensivo della squadra.
(Ambrosino 5.5 – Il suo ingresso non cambia l’inconsistenza offensiva della squadra.)

