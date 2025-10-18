OBIETTIVO NAPOLI – Mercato confuso e infortuni: Manna e Conte alle prese con un rebus irrisolto

Due sessioni di mercato non sono bastate a Giovanni Manna per trovare il vero sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. O, almeno, questo è quanto sembra suggerire Antonio Conte, che continua a lasciare Noa Lang (che oggi a due minuti dal fischio finale aveva trovato anche il gol del pareggio) ai margini anche quando la squadra è falcidiata dalle assenze. Eppure, l’olandese resta un giocatore di talento, uno di quelli che — con un po’ di fiducia — potrebbe cambiare volto all’attacco azzurro. Ma per ora, il suo contributo è rimasto confinato a qualche comparsa sporadica e senza peso specifico.

Non va meglio sul fronte centravanti. L’investimento importante per Lorenzo Lucca si sta rivelando, finora, un azzardo costoso: l’ex Udinese appare completamente avulso dalla manovra e tutt’altro che pericoloso per le difese avversarie. Un attaccante isolato, poco servito, ma anche poco incisivo quando ha la palla tra i piedi.

Come se non bastasse, le nazionali continuano a essere una spina nel fianco per il Napoli. Ogni sosta si trasforma in un incubo: gli azzurri si ritrovano sistematicamente con giocatori acciaccati, costretti a recuperi lampo o a settimane di stop forzato. Un problema cronico che complica ulteriormente il lavoro di Conte, già impegnato a ridare identità e continuità a una squadra che fatica a ritrovare se stessa.

A lasciare perplessi, poi, non è stata solo la sconfitta contro il Torino, ma soprattutto le facce e le dichiarazioni post-partita. Sembrava quasi che la sconfitta non avesse lasciato alcuna scossa. Segno evidente che la testa del Napoli è già proiettata alla Champions League, e che l’impatto psicologico di quell’appuntamento pesa più di ogni passo falso in campionato. Ora serve ritrovare fame e ferocia: senza quella, ogni ambizione rischia di svanire.

di Vincenzo Letizia