IL PUNTO SULLA SERIE A: Atalanta schiacciasassi, il quarto posto diventa un miraggio per il Napoli

Con la disputa dei quattro recuperi della 25esima giornata di massima serie, tutte le squadre hanno giocato lo stesso numero di partite. Con i successi di ieri di Atalanta, autentica schiacciasassi del torneo con i suoi 74 gol realizzati e Inter hanno guadagnato terreno sulle loro dirette concorrenti. La formazione di Gasperini si è confermata saldamente in quarta posizione,, travolto il Sassuolo per 4 a 1, aumentando le distanze sulla Roma, quinta a sei punti e sul Napoli, sesto, ora a 12 lunghezze. Dunque per gli azzurri la zona Champions, a questo punto, diventa quasi un miraggio; difficile pensare che la squadra di Gattuso possa compiere una rimonta così proibitiva. Dal canto suo l’Inter di Antonio Conte, battendo la Sampdoria, per 2 a 1, si è rimessa in corsa per lo scudetto, accorciando a sei punti il distacco dalla vetta. Le altre due gare giocate sabato hanno visto il pareggio per 1 a 1 tra Torino e Parma e la vittoria del Verona per 2 a 1 sul Cagliari. Gli scaligeri, ora, sono ad un solo punto dal Napoli che affronteranno proprio domani sera, in casa, in una sorta di spareggio. Ventisettesima giornata che si aprirà questa sera con tre incontri: alle 19.30, in contemporanea di disputeranno Fiorentina- Brescia e Lecce – Milan, mentre alle 21,45 scenderanno in campo al Dall’Ara Bologna e Juventus. Dopo i recuperi la classifica per le prime quattro posizioni recita:

Juventus 63

Lazio 62

Inter 57

Atalanta 51

In coda invece Torino e Sampdoria rischiano di brutto; i piemontesi, 28 punti, sono soltanto a tre punti dalla zona retrocessione , mentre i liguri con 26 sono ad una lunghezza dai cugini del Genoa quartultimo.