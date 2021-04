Contro l’Inter azzurri in campo con la nuova maglia celebrativa firmata Burlon

Domani sera, nel posticipo della trentunesima giornata di campionato, contro l’Inter, allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli indosserà la nuova maglia celebrativa, firmata Burlon ideata al fine di diffondere nel mondo la cultura, la tradizione e tutta l’internazionalità di Napoli e della sua squadra di calcio. il noto stilista Marcelo Burlon, peraltro tifoso accanito del pibe de oro, ha voluto creare questa nuova maglia in segno di amore e affetto verso il capoluogo partenopeo, la squadra azzurra e la sua tifoseria, da sempre calda, appassionata ed amante della moda. Un gesto molto apprezzabile e nello stesso tempo veramente fashion. In poche ore, i mille pezzi in edizione limitata, sono andati a ruba. L’immagine che appare sulla maglietta, tra collo e petto rappresenta un uccello con le ali spiegate, pare una specie di araba fenice, uccello del Paradiso o aquila azzurra. Il colore è un blù assai scuro che sembra quasi nera, mentre per il portiere il colore scelto è il giallo. Infine il logo dello sponsor tecnico viene accompagnato, lungo i fianchi, da una banda di un grigio sfumato. I pantaloncini non più bianchi o azzurri, bensì neri con un bordo d’azzurro acceso che garantisce il tradizionale colore del club napoletano.