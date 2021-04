Napoli vs Inter in diretta televisiva in 200 paesi del globo terrestre

I calciofili di tutto il mondo possono gioire: il big match Napoli vs Inter valido per il trentunesimo turno di massima serie italiana, sarà trasmesso in diretta televisiva in ben 200 paesi del globo terrestre. Ciò significa che davanti alla Tv ci saranno milioni e milioni di telespettatori. Infatti le più note emittenti internazionali manderanno in onda, live, la sida tra azzurri e nerazzurri in tutta Europa, in America Latina, arrivando fino in Cina, Australia e Nuova Zelanda ed anche in diversi Paesi dell’Africa. La gara che si annuncia spettacolare, ci auguriamo sia uno spot indimenticabile per il nostro calcio che, purtroppo, non attraversa un buon periodo e non solo a causa della pandemia. Un tempo il calcio italiano era ai primi posti dell’audience internazionale, oggi, ahinoi, è stato soppiantato dalla Premier, dalla Liga ed anche dalla Bundesliga. Toccherà, quindi, a Inter e Napoli far ricredere il popolo mondiale del pallone. Per l’occasione il presidente del Napoli,Aurelio De Laurentiis avrà la possibilità di lanciare, in moltissimi stati esteri, la nuova maglia realizzata in collaborazione con Kappa e Burlon, un’autentica azione di strategia imprenditoriale per espandere a largo raggio il marchio del Napoli calcio.