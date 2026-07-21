NM LIVE – Zamboni, Muselli, Cammaroto, Petrazzuolo, Zaccaria e Silver Mele

NM LIVE – Zamboni: “Il Napoli ha bisogno di un difensore, Gatti sarebbe un buon colpo, Allegri punta sull’equilibrio? Una difesa solida fa la differenza, Meret è un ottimo portiere”

MARCO ZAMBONI, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Mondiali? La Spagna ha meritato la vittoria, ha giocato meglio di tutte le altre, è stata anche più squadra. L’Argentina ha fatto una partita molto difensiva in finale, solo al termine dei supplementari ha provato a fare qualcosa. Reggere per 120 minuti contro questa Spagna non è facile. Al Napoli serve un difensore dopo il ko di Buongiorno? Buongiorno è un giocatore importante, quindi Allegri ora valuterà i giocatori presenti in rosa, altrimenti si dovrà andare sul mercato. Gatti sarebbe un buon colpo? Gatti ha fame e voglia, a Napoli potrebbe fare molto bene. Sorrisi per Anguissa durante gli allenamenti, buon segnale in vista del futuro? Non penso ci siano problemi con lui, credo che la sua permanenza con rinnovo sia quasi scontata. Allegri punta sull’equilibrio? E’ sempre importante, se non prendi gol e hai qualcuno in attacco che la butta dentro poi ottieni il risultato. Una difesa solida fa sempre la differenza, anche perchè scoraggia gli avversari. Questione portieri? Meret è un ottimo portiere, ormai lo conosciamo bene. E’ stato anche il portiere degli ultimi due scudetti”.

NM LIVE – Muselli: “Buongiorno è sfortunato, Napoli? Allegri potrebbe rigenerare qualche calciatore, darei un’altra chance a Rafa Marin”

ARTURO MUSELLI, attore, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Il Mondiale ha marcato la differenza tra Messi e Maradona? Maradona vinse un Mondiale da solo, Messi non ci è riuscito. Inoltre l’Argentina attuale non è apparsa molto sportiva, ci sono stati dei brutti atteggiamenti. Anche noi a Napoli in passato abbiamo visto delle partite molto sporche con falli brutti, spesso accade contro gli azzurri. Noi amiamo il calcio e il bel gioco, quindi queste cose non ci piacciono. Buongiorno? Purtroppo è molto sfortunato, ma per fortuna non è il solito problema di pubalgia. Quello è un problema difficile da superare. Speriamo che Buongiorno riesca a restare sereno per poi rientrare al meglio. Allegri può rigenerare qualcuno? E’ ancora troppo presto, ma spero abbia qualche idea a riguardo. Magari starà osservando qualcuno in particolare, lo capiremo nei prossimi giorni. A chi darei un’altra occasione? Direi Rafa Marin, ha fatto bene in Spagna. Non saprei fare altri nomi, ma magari Allegri riuscirà a valorizzare qualcuno. Difesa a 4? Dipende tutto dai 3 di centrocampo e dall’equilibrio della squadra, ma sarebbe comunque un buon modulo di partenza. La difesa però dovrà restare alta, ormai nel calcio moderno si difende meglio andando in avanti, schiacciarsi non è mai una buona idea. Allegri è convinto di poter fare bene già con la rosa attuale? Credo di sì, è sembrato abbastanza soddisfatto. Ma questo atteggiamento è legato al suo aziendalismo o perchè davvero crede nella forza della rosa? Non saprei dirlo. Quando club e allenatore viaggiano nella stessa direzione si ottengono dei buoni risultati, quindi tendo a essere ottimista. Magari a volte un allenatore migliore può creare dei problemi. Al momento Allegri e De Laurentiis vanno molto d’accordo, forse il loro rapporto è anche migliore rispetto a quello tra ADL e Conte. Conte arrivò dopo un anno orribile, ora Allegri ha trovato invece una situazione totalmente diversa”.

NM LIVE – Cammaroto: “Napoli? Meret ha la fiducia del club azzurro, possibile trattativa con l’Udinese per Solet, la richiesta è di 25 milioni, costi troppo elevati per Gatti e Kim, le ultime sul futuro di Anguissa e Milinkovic-Savic”

EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Napoli? L’infortunio di Buongiorno spinge il club azzurro a cercare un difensore, i portieri non sono più una priorità. Servirebbe un secondo portiere in caso di addio di Milinkovic-Savic, il quale vorrebbe giocare comunque in un club di medio o alto livello. Meret ha la fiducia del club. In questo momento il nome in pole position per la difesa è Solet dell’Udinese, il Napoli sta provando a impostare una trattativa. L’Udinese è una bottega cara, ma i rapporti tra i club sono buoni. L’Udinese chiede 25 milioni, ma il Napoli vorrebbe pagare un po’ meno inserendo una contropartita tecnica nell’affare. Kim è impossibile? E’ una suggestione, il nome circola, ma l’ingaggio del sudcoreano è molto alto. Kim fu pagato tanto dal Bayern Monaco, quindi a livello economico sarebbe un affare difficile. Anche Gatti ha costi elevati, la Juventus lo valuta almeno 30 milioni, una cifra ritenuta eccessiva dal Napoli. Gatti ha estimatori anche in Premier League, quindi ora le cifre sono molto alte. Possibile sorpresa? Non lo escludo, Manna e il suo staff stanno seguendo diversi profili, potrebbe uscire anche un altro nome. Occhio anche agli esuberi della Premier League. Anguissa? Si sta convincendo, potrebbe restare al Napoli. In questo momento Allegri sta provando un centrocampo a 3, in quel caso ci sarebbero tanti giocatori in quella zona di campo, occhio quindi anche al futuro di De Bruyne, il quale non resterebbe per fare la panchina. Che mercato stiamo vedendo in Italia? Un mercato frenato, solo Milan e Fiorentina stanno facendo qualcosa, ma Goncalo Ramos ad esempio è stato strapagato a mio avviso, 70 milioni sono tanti, il Napoli a quella cifra ha venduto Kvara. Mi aspetto qualcosa dalla Juventus, Spalletti è impaziente. La Roma deve cedere Konè, ma poi farà qualcosa di importante. L’Inter farà qualcosa, ma sta facendo fatica. Il Napoli con 3-4 acquisti mirati lotterà per lo scudetto, Allegri è stato accolto bene e ha capito di avere tra le mani una squadra forte, sicuramente più forte rispetto a quelle che aveva al Milan e alla Juventus negli ultimi anni”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Il Napoli ha bisogno di un difensore, stop di 2 o 3 mesi per Buongiorno, Allegri aziendalista? Non è una cosa negativa”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Buongiorno? Ha scritto un bel messaggio sui social, purtroppo dovrà restare fermo 2 o 3 mesi. Il Napoli ora deve prendere un difensore centrale, Buongiorno proverà a rientrare tra ottobre e novembre, ma intanto servirà un giocatore in quel ruolo. Si ripartirà dalla difesa a 4, lo avevamo detto anche nei giorni scorsi. Allegri sta allenando molto la linea difensiva. Il Napoli vuole essere competitivo, per fortuna vedo tanta serenità in ritiro. La rosa va sfoltita e poi rinforzata, ma c’è ottimismo. Vedremo come andranno anche i primi test amichevoli, anche perchè Allegri sta usando molto di più il pallone durante gli allenamenti. Si sta lavorando anche sulla parte fisica e atletica. Allegri intanto attende anche il rientro dei calciatori che hanno partecipato ai Mondiali. Ci saranno altri appuntamenti a Dimaro: stasera la presentazione dello staff tecnico, giovedì la conferenza di Manna e sabato quella di Di Lorenzo. Non ci saranno presentazioni di nuovi giocatori, almeno a Dimaro. In questo momento Allegri sta valutando la rosa attuale, poi senza fretta si valuteranno degli innesti. Meret è apparso molto sorridente durante gli allenamenti, da questi piccoli dettagli si nota anche la serietà della persona. Le immagini a volte valgono più dei commenti. Allegri aziendalista? Potrebbe anche essere un pregio, non va usato in senso negativo questo termine. Allegri non accetterà un Napoli con dei buchi nella rosa, quindi possiamo essere ottimisti. Meret? E’ importante che il primo portiere abbia la giusta serenità, i dualismi non aiutano”.

NM LIVE – Zaccaria: “Guardiola c.t. dell’Italia? Non basterebbe, infortuni del Napoli? Buongiorno è molto sfortunato, vedremo come andranno le cose con Massimiliano Allegri”

MARIO ZACCARIA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Basterebbe un c.t. come Guardiola all’Italia? E’ un grande allenatore, ma non può fare miracoli. Serve una riorganizzazione del calcio italiano, a livello generale. Guardiola da solo non basterebbe, ma resta comunque un’affare difficile. Sarebbe un’ottima scelta, ma dovrebbe restare a lungo per provare a portare una mentalità diversa. Guardiola dovrebbe allenare le 20 squadre Primavera per cambiare la mentalità del calcio italiano, ma non accadrà. Qui in Italia ci sono tanti giovani interessanti nei settori giovanili, ma poi non emergono mai. La Lega Nazionale Dilettanti dovrebbe dare un contributo, perchè nelle categorie minori giocano tanti giocatori, ma in pochi arrivano poi in Serie A. Bisogna educare in maniera diversa i giovani, c’è tanto lavoro da fare, servirà un bel po’ di tempo. Allegri sta lavorando in maniera diversa rispetto a Conte? Sì, sono molto curioso anche di capire come verrà gestita la questione infortuni. L’anno scorso Conte e i suoi metodi sono stati criticati tante volte, vedremo con Allegri come andranno le cose, anche perchè cambieranno tante cose. Buongiorno è stato sfortunato, ma anche altri calciatori non sono ancora al top dopo gli infortuni dello scorso anno, ma ancora non conosciamo i motivi dell’ecatombe della passata stagione. Speriamo che le cose possano andare meglio nella prossima annata. Ora al Napoli serve un difensore? Il Buongiorno stavolta non si è visto dal mattino, questo ragazzo avrebbe bisogno di una benedizione speciale. Il club e Allegri dovranno fare una scelta, puntare su Rafa Marin e Marianucci significherebbe attendere il rientro di Buongiorno, ma l’allenatore azzurro potrebbe anche chiedere un nuovo difensore titolare”.

NM LIVE – Silver Mele: “Napoli? Allegri è partito bene, aria serena a Dimaro, servirebbe un titolare in difesa dopo il ko di Buongiorno”

SILVER MELE, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Vittoria meritata per la Spagna ai Mondiali? L’Argentina ha rinunciato a giocare, ma la rete del gioco della Spagna è incredibile. La Spagna ha una rosa fortissima, con un vero attaccante avrebbe chiuso i conti anche prima. L’Argentina aveva già dato il massimo nei turni precedenti, anche lo stesso Messi a 39 anni aveva ormai finito le energie. E’ stato straordinario in tutto il Mondiale, ma poi in finale la stanchezza si è vista. Paragone Maradona-Messi? A mio avviso la differenza è ancora ampia. Nel 1990 l’Argentina di Maradona perse in finale alla fine di un ciclo, ora l’Argentina di Messi ha perso allo stesso modo in finale al termine di un altro ciclo. L’Argentina del 1994 era fortissima, con Diego avrebbe vinto forse il Mondiale. Guardiola c.t. dell’Italia? Non basterebbe, bisogna ristrutturare tutto il sistema del calcio italiano. Anche nel ciclismo ad esempio l’Italia sta facendo fatica, va fatto un lavoro dal basso in quello sport come nel calcio. Ci sono pochi ragazzi italiani nelle big italiane, quindi poi in Nazionale si paga dazio. Gattuso e Spalletti hanno fatto degli errori, ma non è solo colpa loro, il calcio italiano al momento non è credibile. Allegri ha riportato allegria e leggerezza nel Napoli? Sì, c’è grande distensione tra tutti gli staff. All’inizio di ogni corso c’è aria di novità, ma si è partiti bene, anche con il 4-3-3. E’ ancora presto, ma qui a Dimaro si respira un’aria serena. Allegri si concede meno rispetto a Conte ai tifosi, ma poi ognuno ha il suo carattere. La cosa importante è il lavoro sul campo e l’aria nello spogliatoio è serena. Infortunio di Buongiorno? Rafa Marin, Marianucci e Olivera sarebbero delle alternative, ma sarebbero tutti adattati, servirebbe un titolare. Gila sarebbe stato un bel colpo, ma i costi erano molto elevati e il Milan ha potuto chiudere in fretta. Il Napoli deve provare a rivalorizzare alcuni calciatori, ma dovrà anche fare cassa prima di acquistare”.