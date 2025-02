Spogliatoio azzurro – I giocatori di Conte non hanno perso la speranza, il sogno scudetto è tutt’ora vivo

Disgraziatamente, Il Napoli vive, attualmente un brutto momento della propria stagione, come si evince dai risultati delle recenti quatrro gare disputate, che hanno portato solamente tre punti. Malgrado la sconfitta assurda di Como, nello spogliatoio azzurra filtra un cauto ottimissmo, nulla è perduto, in tutti c’è la speranza di rifarsi, in particolare, nel prossimo turno, quando si troveranno di fronte l’Inter che li ha sorpassati in classifica. Uno scontro diretto che ci potrà dire molto di più sulle reali possibilità di coltivare il sogno tricolore, infatti la squadra ‘è fermamente convinta di potersi lasciare alle spalle questa situazione poco esaltante di questo periodo. Il Napoli non riesce più a vincere da un mese e per giunta sta incassando troppe reti. Occorre, perciò invertire la rotta subito, per non buttare al vento quanto di buono fatto finora. D’altronde, il campionato è ancora lungo, mancano 12 partite e sono in palio ben 36 punti. Il k o sul lago non pregiudica affatto il cammino dei partenopei, quindi, non è il caso di fare drammi, o emettere semtenze affrettate. Per fortuna questo mese terribile di febbraio volge al termine e il primo marzo si ripartirà con un nuovo spirito e con tanta voglia di riscatto. Vincere contro la nuova capolista significherebbe, non solo tornare in solitudine in testa alla classifica ma anche ritrovare la consapevolezza dei propri mezzi. Inoltre, la grande esperienza di un allenatore abituato a vincere e molto bravo a gestire i momenti cruciali potrà essere molto utile, in questi frangenti. Per ritornare ad essere il Napoli delle sette vittorie consecutive, ora, occorre grande lucidità, massima concentrazione e determinazione, analizzando, al microscopio, tutti gli errori commessi recentemente, al fine di non ripeterli. Antonio Conte sa il fatto suo e cercherà la migliore soluzione possibile per rianimare una formazione sembrata scarica e poco vogliosa, del secondo tempo del Sinigallia.