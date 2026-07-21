Report Napoli da Dimaro: la situazione infortuni e le prove tattiche di Allegri



Il Napoli di Allegri esordirà domani alle 18 al Comunale di Carciato contro l’Arezzo. Max ha continuato a preparare il debutto anche ieri, dirigendo una doppia seduta di allenamento a cui hanno partecipato tutti gli uomini che domenica avevano accusato problemi vari: Politano, reduce da una contusione all’anca destra; Vergara, influenzato; e Rafa Marin, limitato da un leggero affaticamento.

Restano indisponibili i soliti quattro: Buongiorno, neanche partito per Dimaro; Gilmour, ancora alle prese con la riabilitazione dopo la distorsione di secondo grado al ginocchio destro, con lesione al legamento collaterale, che gli è costata il Mondiale all’ultima curva della preparazione con la Scozia; Beukema, alle prese con il suo programma a seguito della riacutizzazione di una patologia cronica bilaterale del tendine achilleo; e Neres, impegnato in un lavoro di riabilitazione dopo la terapia infiltrativa rigenerativa del ginocchio sinistro. Il quadro è completo.



Sotto il profilo del lavoro, invece, ieri mattina Allegri ha diviso la tattica in due fasi: prima centrocampisti e attaccanti, poi addestramento della linea a quattro schierata con Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola. Nel corso delle prove pomeridiane, Max ha seminato altri indizi sulla squadra che esordirà dal 1′ domani contro l’Arezzo: il centrocampo prescelto, al momento, contempla Anguissa, Lobotka e Vergara, mentre il tridente Politano, Hojlund e Alisson.

Vincenzo Letizia Vedi la biografia completa Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.