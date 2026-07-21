Lautaro, c’è l’Inter per dimenticare le polemiche dopo il Mondiale: quote rasoterra per lo scudetto-bis (2,00), i bookie puntano anche sul Triplete

ROMA – L’Inter per ripartire e dimenticare le polemiche dopo il Mondiale. Lautaro Martinez è senza dubbio uno dei giocatori usciti maggiormente delusi dalla finale di domenica, perché, nonostante i gol ai quarti e in semifinale, è rimasto in panchina nella sconfitta della sua Argentina contro la Spagna. “Mi sarebbe piaciuto aiutare la squadra in campo, ma va bene così”, il suo commento amaro affidato ai social. Ora le vacanze, prima di iniziare una nuova stagione per trascinare con ancora più carica la sua Inter, che punta a vivere un’altra stagione di altissimo livello: il primo obiettivo è lo scudetto, per il quale, come riporta Agipronews, secondo i betting analyst di Betpassion i nerazzurri partono favoriti e vedono a 2,00 il bis dopo la vittoria dell’ultimo campionato. Non solo, perché le ambizioni sono alle stelle: dopo il recente doblete, con anche la vittoria della Coppa Italia, il sogno è di alzare ulteriormente la posta e puntare al famigerato triplete, che nella lavagna di Sisal si gioca a quota 130,00. Una montagna difficilissima da scalare, ma, trascinati dalla consueta carica di Lautaro, ogni obiettivo è possibile. D’altronde, a proposito di riscatto, i nerazzurri non hanno ancora mandato giù le ultime due finali di Champions perse in malo modo…

Vincenzo Letizia Vedi la biografia completa Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.