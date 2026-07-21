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Calciomercato Como, tentazione Kean: per i bookie (a 2,10) è lui il colpo giusto per la Champions

Vincenzo Letizia 21 Luglio 2026 0 51 sec read

ROMA – Il Como è a caccia di un nome di spessore per alzare ulteriormente il livello e puntare a giocare una Champions League da protagonista. Nelle ultime ore è emersa la pista che porta a Moise Kean: il centravanti della Fiorentina e della Nazionale è più di una tentazione, tanto che – come riporta Agipronews – i betting analyst di Snai quotano a 2,10 il passaggio dai Viola alla squadra di Cesc Fabregas. Il Como, infatti, sembra aver anche staccato la concorrenza, con l’ipotesi Paris FC a 9,00 alla pari della Roma, mentre ancora più staccate, a 12,00, ecco Tottenham Milan. Non solo mercato in entrata, perché il Como, dopo l’ultima, strepitosa, stagione, deve guardarsi anche dall’assalto ai suoi pezzi più pregiati: a proposito di attacco, su Goldbet sono in lavagna le possibili cessioni di Assane Diao, a 3,00, e di Martin Baturina, a 4,50. Sullo sfondo, infatti, visto l’approdo in Champions incombe sempre il fair play finanziario, anche se il presidente Mirwan Suwarso ha lanciato la sfida fissando prezzi molto alti per i proprio gioielli.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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