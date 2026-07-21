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Nazionale: ancora calda la pista Guardiola ct, ma nelle quote è controsorpasso di Pirlo e Mancini

Vincenzo Letizia 21 Luglio 2026 0 41 sec read

ROMA – Pep Guardiola nuovo commissario tecnico della Nazionale? Missione possibile ma non facile. La notizia dell’incontro di ieri, a Barcellona, con Paolo Maldini e Leonardo aveva scosso il mondo calcistico italiano e infiammato i bookmaker. Lo spagnolo era balzato in “pole” nelle quote per la panchina azzurra ma oggi la “tempesta” si è parzialmente calmata e il suo approdo a Coverciano, riporta Agipronews, sale da 2,25 a 4,00 su Planetwin365 e Better. In lavagna è controsorpasso di Andrea Pirlo, il nome preferito da Maldini, e Roberto Mancini. L’ex allenatore della Juventus è nuovamente il nome più caldo dei betting analyst, passando dal 3,25 di ieri a 2,25. Resta in scia, a 2,75, l’ex ct del trionfo degli Europei 2021. Più lontana, a 7,00, l’opzione Raffaele Palladino, mentre si sale a 12,00 volte la giocata per l’ipotesi Antonio Conte, ancora l’opzione più gradita dai club di Serie A.

DVA/Agipro

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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