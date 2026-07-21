Nazionale: ancora calda la pista Guardiola ct, ma nelle quote è controsorpasso di Pirlo e Mancini

ROMA – Pep Guardiola nuovo commissario tecnico della Nazionale? Missione possibile ma non facile. La notizia dell’incontro di ieri, a Barcellona, con Paolo Maldini e Leonardo aveva scosso il mondo calcistico italiano e infiammato i bookmaker. Lo spagnolo era balzato in “pole” nelle quote per la panchina azzurra ma oggi la “tempesta” si è parzialmente calmata e il suo approdo a Coverciano, riporta Agipronews, sale da 2,25 a 4,00 su Planetwin365 e Better. In lavagna è controsorpasso di Andrea Pirlo, il nome preferito da Maldini, e Roberto Mancini. L’ex allenatore della Juventus è nuovamente il nome più caldo dei betting analyst, passando dal 3,25 di ieri a 2,25. Resta in scia, a 2,75, l’ex ct del trionfo degli Europei 2021. Più lontana, a 7,00, l’opzione Raffaele Palladino, mentre si sale a 12,00 volte la giocata per l’ipotesi Antonio Conte, ancora l’opzione più gradita dai club di Serie A.
DVA/Agipro