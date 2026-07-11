Mondiali, Mbappé contro tutti: in quota Messi (a 2,50) sfida Kylian per il titolo di capocannoniere, Haaland e Kane inseguono

ROMA – Kylian Mbappé chiama, e ora tocca a Lionel Messi rispondere. Nel grande spettacolo dei Mondiali, che vedranno completarsi questa sera il quadro delle semifinali, tiene banco anche il testa a testa per la classifica marcatori. Con il sigillo contro il Marocco, Mbappé ha raggiunto Messi a quota otto gol segnati: il testa a testa serrato si riflette anche nelle previsioni dei bookie, con i betting analyst di Better e Betflag che – come riporta Agipronews – vedono il francese leggermente in vantaggio sull’argentino per il titolo di capocannoniere, rispettivamente a 2,00 e a 2,50. Devono inseguire, invece, Erling Haaland, in lavagna a 7,50 dopo aver fin qui segnato sette gol, e Harry Kane, con sei gol all’attivo e proposto a 8,50 per il titolo di capocannoniere.
Molto passerà dalle sfide di questa sera: si parte proprio dal clou Norvegia-Inghilterra, che mette di fronte Haaland e Kane. Chi perde, ovviamente, viene tagliato fuori dalla corsa per il premio individuale, mentre chi vince potrà continuare a coltivare le proprie ambizioni: nella sfida tra bomber prevale Kane, che questa sera vede il gol a 1,78, mentre per Haaland si sale leggermente, a 2,10. Più tardi, alle 3 di notte, contro la Svizzera Messi insegue a 1,78 il nono gol nella competizione, che vorrebbe dire staccare di nuovo Mbappé.