LORENZO LUCCA – Flop dell’ex Udinese anche in Inghilterra, una sorta di pesce fuor d’acqua; tifosi del Nottimgham stanchi di lui

Una serata da dimenticare in fretta per Nottimgham Forrest, ieri, in Europa League, contro l’Aston Villa. che si è imposto per 4 a 0. La grande attesa per questa semifinale di ritorno della seconda competizione continentale è svanita nel nulla ed i sostenitori del Nottimgham sono rimasti molto delusi. Nella ripresa, è entrato anche l’ex Udinese Lucca, il quale ha fatto disastri, al punto tale che, in Inghilterra non vedono l’ora di rimandarlo indietro al Napoli. Insomma un altro flop, una sorta di pesce fuor d’acqua l’attaccante voluto e poi bocciato da Conte. Il calciatore, giunto in prestito dal club azzurro, non scendeva in campo da due mesi e al fine di rimediare al risultato negativo, il tecnico Pereira lo ha fatto entrare, a 20 minuti dal termine ma è stata una mossa vana. Il Napoli, a breve, se lo ritroverà sul groppone e sarà difficile sistemarlo.