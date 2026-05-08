Crisi del calcio italiano: i numeri impietosi che spiegano il crollo della Serie A

di Vincenzo Letizia

Il calcio italiano non è più soltanto in difficoltà: è entrato in una crisi strutturale profonda, certificata da numeri che raccontano un declino ormai evidente sotto ogni punto di vista. Tecnico, economico, culturale e perfino identitario. La mancata qualificazione a tre Mondiali consecutivi non rappresenta un incidente di percorso, ma il risultato finale di un sistema che da anni ha smesso di produrre intensità, talento e spettacolo.

C’è un dato, più di tutti, che sintetizza la fotografia attuale della Serie A: il nostro campionato registra la velocità media del pallone più bassa tra i cinque principali tornei europei, appena 7,6 metri al secondo. Un ritmo inferiore del 27% rispetto alla Champions League, dove il pallone viaggia invece a 10,4 m/s. Tradotto sul campo: il calcio italiano è più lento, più prevedibile e meno competitivo rispetto all’élite europea.

A confermare questa tendenza ci sono altri numeri impietosi. Il tempo effettivo medio di gioco è crollato a 52 minuti e 55 secondi per partita, il peggior dato tra i Big 5 europei e in netto calo rispetto ai 55’10” registrati appena tre stagioni fa. In Serie A si gioca poco e ci si ferma continuamente, con interruzioni lunghe e ritmi spezzati che finiscono per abbassare intensità e qualità complessiva.

Anche lo spettacolo ne risente. In questa stagione ben 32 partite sono terminate 0-0, pari al 9% del totale: più del doppio rispetto a Liga e Ligue 1, ferme al 4%. Un dato che evidenzia come il calcio italiano continui a privilegiare prudenza tattica e gestione difensiva, spesso a discapito dell’iniziativa offensiva.

Il confronto tra Milan-Juventus 0-0 del 26 aprile e la semifinale di Champions League PSG-Bayern Monaco, terminata 5-4 pochi giorni dopo, è emblematico. Non solo per il risultato, ma soprattutto per la differenza di intensità, velocità d’esecuzione e qualità tecnica mostrata in campo. Da una parte una partita bloccata, quasi paralizzata dalla paura di perdere; dall’altra uno spettacolo fatto di dribbling, accelerazioni e giocate individuali ad altissima velocità.

Ed è proprio il dato sui dribbling a raccontare uno dei problemi più profondi del movimento italiano. La Serie A è infatti il campionato con la percentuale di dribbling riusciti più bassa d’Europa: appena 6,03 riusciti a partita, unico torneo sotto il 40% di successo. Un indicatore che riflette la progressiva scomparsa del talento creativo e dell’uno contro uno nel percorso formativo dei giovani calciatori italiani.

Da anni il nostro sistema calcistico premia soprattutto organizzazione tattica e risultato immediato, già a livello giovanile. Le parole di Arrigo Sacchi sul tema sono diventate quasi profetiche: nei vivai italiani si insegna prima a non perdere che a creare talento. Gli allenatori delle giovanili vengono valutati sui risultati, non sulla crescita tecnica dei ragazzi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: pochi giocatori capaci di saltare l’uomo, pochi fantasisti, pochissima creatività.

Il problema si riflette inevitabilmente anche nella composizione delle rose. In Serie A soltanto il 39% del minutaggio totale appartiene a giocatori locali, contro il 62% della Liga e il 57% della Ligue 1. Ancora più drammatico il dato sugli Under 21 eleggibili per la Nazionale: appena l’1,9% del minutaggio totale, il secondo peggior dato tra 50 leghe mondiali analizzate dal CIES Football Observatory.

Anche il concetto di “club-trained”, teoricamente simbolo della crescita interna dei talenti, evidenzia il fallimento del sistema. In Serie A i giocatori cresciuti almeno tre anni nel club tra i 15 e i 21 anni occupano solo il 9% dei minuti giocati, mentre la Spagna vola oltre il 21%. E il dato rischia persino di essere fuorviante, considerando l’altissima presenza di stranieri anche nei campionati Primavera.

La crisi, però, non è soltanto tecnica. È anche economica. I diritti televisivi della Serie A valgono oggi circa 900 milioni di euro annui, in calo rispetto al ciclo precedente. La Premier League, al contrario, incassa oltre 4 miliardi di sterline, più di Serie A, Liga e Bundesliga messe insieme. Anche i ricavi aggregati dei club italiani restano lontanissimi dai principali competitor europei.

Il quadro finanziario diventa ancora più allarmante osservando i bilanci: circa l’80% dei club professionistici italiani è in perdita, con un rosso aggregato superiore ai 9 miliardi di euro negli ultimi 17 anni secondo il ReportCalcio FIGC. Un sistema che continua a vivere sopra le proprie possibilità, senza investire davvero su infrastrutture, vivai e sostenibilità.

Tutto questo porta inevitabilmente al verdetto internazionale: l’Italia è oggi dodicesima nel ranking FIFA e reduce da tre Mondiali consecutivi mancati. Un dato impensabile fino a pochi anni fa per una Nazionale quattro volte campione del mondo.

La vittoria dell’Europeo 2021 ha probabilmente nascosto temporaneamente le crepe di un sistema già malato. Ma quel trionfo, col passare del tempo, appare sempre più come un’impresa isolata, figlia di un equilibrio tattico straordinario e di episodi favorevoli, piuttosto che il segnale di una reale rinascita del movimento.

Oggi il calcio italiano sembra vivere di nostalgia. Il rischio non è più soltanto perdere competitività: è diventare lentamente irrilevanti nel panorama calcistico mondiale. Per invertire la rotta servirebbe una rivoluzione culturale prima ancora che tecnica. Ripensare i vivai, valorizzare i giovani italiani, aumentare intensità e qualità del gioco, investire nelle strutture e smettere di considerare il risultato immediato come unico parametro di valutazione.

Altrimenti il declino non sarà più una fase passeggera, ma una nuova normalità.