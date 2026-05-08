Napoli: tre punti contro il Bologna per blindare il secondo posto, McTominay vede la doppia cifra in quota goal (3,00)

ROMA – Con sole due vittorie nelle ultime cinque giornate, il Napoli vuole rilanciarsi per blindare il secondo posto nel posticipo del lunedì sera, in casa contro il Bologna. Gli emiliani sono rimasti imbattuti quattro volte nelle ultime cinque sfide contro i partenopei in Serie A ma, secondo i bookmaker, stavolta le cose andranno diversamente. Il segno «1», riporta Agipronews, si gioca infatti a 1,52 su Sisal e 1,53 su Planetwin365, con il pareggio (che al San Paolo manca dal 16 gennaio 2012) a 4,15 e il colpo esterno rossoblù (come due anni fa) a 6,00 volte la posta. La squadra di Vincenzo Italiano non ha segnato nelle ultime tre partite di campionato e infatti il NoGoal, a 1,77, è in vantaggio sul Goal, indicato a 1,95. Fra i risultati esatti, una replica del 3-0 dell’ultimo colpo interno azzurro paga 10,00 così come il bis dello 0-0 dell’ultimo segno «X». Si sale invece a 35,00 per lo 0-2 come nell’ultima vittoria bolognese al “Maradona”.
MARCATORI – Nelle quote goal, Rasmus Hojlund vede la fine del digiuno di sei partite e comanda, a 2,75, per l’undicesimo centro stagionale. In scia, a 3,00, Scott McTominay che può raggiungere la doppia cifra per la seconda stagione consecutiva. Fra gli ospiti, occhi puntati su Santiago Castro (5,00) e Riccardo Orsolini (5,50) mai andato a segno contro il Napoli.
DVA/Agipro