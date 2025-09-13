BREVI

Tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 3^ giornata di campionato

Vincenzo Letizia 13 Settembre 2025 0 42 sec read

ATALANTA
Indisponibili: Ederson, Scamacca, Kolasinac, Bakker.
Squalificati: nessuno.

BOLOGNA
Indisponibili: Holm, Casale, Pobega, Sulemana, Immobile.
Squalificati: nessuno.

CAGLIARI
Indisponibili: Luvumbo, Pavoletti, Radunovic.
Squalificati: nessuno.

COMO
Indisponibili: Diao, Van der Brempt, Dossena.
Squalificati: nessuno.

CREMONESE
Indisponibili: Johnsen.
Squalificati: nessuno.

FIORENTINA
Indisponibili: Kouame, Gudmundsson, Sabiri.
Squalificati: nessuno.

GENOA
Indisponibili: Cornet, Gronbaek, Onana.
Squalificati: nessuno.

HELLAS VERONA
Indisponibili: Suslov, Valentini, Mosquera.
Squalificati: nessuno.

INTER
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.

JUVENTUS

Indisponibili: Milik, Zhegrova, Conceicao, Miretti, Rouhi
Squalificati: Cambiaso.

LAZIO
Indisponibili: Lazzari, Patric, Rovella.
Squalificati: nessuno.

LECCE
Indisponibili: Marchwinski, Jean, Kaba, Pierret e Perez.
Squalificati: nessuno.

MILAN
Indisponibili: Leao, Jashari.
Squalificati: nessuno.

NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Rrahmani, Contini.
Squalificati: nessuno.

PARMA
Indisponibili: Frigan, Ondreijka.
Squalificati: nessuno.

PISA
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.

ROMA
Indisponibili: Bailey.
Squalificati: nessuno.

SASSUOLO
Indisponibili: Thorstvedt.
Squalificati: nessuno.

TORINO
Indisponibili: Schuurs e Masina.
Squalificati: nessuno.

UDINESE
Indisponibili: Lovric, Padelli, Bayo, Gueye.
Squalificati: Okoye.

