MARCIA – Palmisano, super argento ai Mondiali nella 35 km. La rivale Perez: “Noi come Sinner e Alcaraz”

Vincenzo Letizia 13 Settembre 2025 0 1 min read

Pronti, via e l’Italia, ai Mondiali di Tokyo, conquista subito una medaglia: merito di Antonella Palmisano, splendido argento nella 35 km di marcia, alla seconda esperienza della carriera sulla distanza. Alla 34enne tarantina, campionessa olimpica della 20 km a Tokyo nel 2021, il Giappone porta bene. Solo la spagnola Maria Perez, che conferma il titolo di Budapest 2023, le è superiore. Ma l’iberica, rispetto a tutte le avversarie, in questo momento è di un altro pianeta. La finanziera, sua grande amica, dopo i bronzi di Londra 2017 e di Budapest 2023, impreziosisce intanto la personale raccolta di podi iridati. E si conferma atleta super affidabile.

GARA

La sua, come aveva preannunciato, è una gara intelligente. Il caldo e soprattutto l’umido si fanno sentire. Occorre acume per affrontarli. Ciò nonostante, la selezione è pressoché immediata: dopo tre soli km il gruppetto di testa è già composto da non più di sette unità, tutte le favorite incluse. La prova è lunga, ma man mano il drappello perde pezzi. L’attacco che fa la differenza avviene tra il 22° e il 23° km, quando a menar le danze sono rimaste in quattro: con Perez e Palmisano – occhiali scuri, un asciugamano refrigerante al collo e il ferma capelli a forma di fiore preparato da mamma Maria per Tokyo 2021 e brillantini azzurri intorno agli occhi – ci sono l’ecuadoriana Torres e la cinese Li Peng, con la peruviana Garcia Leon staccata di pochi secondi. L’improvviso cambio di ritmo della spagnola è impressionante: nessuna le resiste. Le altre si sfilacciano. La Torres prova a restare con l’azzurra, ma dopo un paio di km deve alzare bandiera bianca. Da lì in poi ognuna va per proprio conto, concentrata sulla propria fatica. Il vantaggio della Perez aumenta giro dopo giro (è di due km) e Antonella, visibilmente affaticata, resiste stoicamente. Fino all’ingresso allo stadio, fino al traguardo. Maria chiude in 2h39’01”, con un vantaggio sull’azzurra di 3’23” (2h42’24”). Il bronzo finisce alla Torres (2h42’44”). Per l’Italia ci sono anche l’11° posto di Nicole Colombi (2h51’04”) e il 17° di Eleonora Giorgi (2h58’50”).

Vincenzo Letizia

