INTERVISTE

LE INTERVISTE – Politano e Milinkovic Savic in coro: non si può sempre vincere

Vincenzo Letizia 1 Novembre 2025 0 45 sec read

«Se non vinci è importante non perdere! Testa alla Champions, sarà gara fondamentale» 
Con queste frasi Politano sintetizza due concetti chiave per la sua squadra.

Innanzitutto, il fatto che non sempre si può vincere, ma che c’è un’altra priorità: evitare di smarrire la propria lucidità mentale e di uscire da una partita con “la testa persa”.

In secondo luogo, l’orientamento verso l’impegno prossimo in Europa, indicato come “gara fondamentale”: Politano richiama l’attenzione su una competizione di alto livello (la UEFA Champions League) e sulla necessità di essere preparati mentalmente.

Sulla stessa lunghezza d’onda è l’eroe del match, “Mangiafuoco” Milinkovic Savic che ha parato l’ennesimo rigore.

Il portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Como. “Cosa ho pensato guardando Morata? E’ un attimo, te l’ho già detto. Lukaku? Ognuno è importante. Big Rom è importante, parecchi si sono fatti male. Non vedo l’ora ritornino tutti“.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Pier Paolo Marino: ” Sarri ha mai approvato la campagna acquisti del Napoli”?

L’ ex direttore sportivo del Napoli e dell’ Atalanta, Pier Paolo Marino in un’ intervista su “Rai Sport” ha manifestato molte perplessità sulle scelte operate da […]

22 Ottobre 2016 0 52 sec read

Hamsik: “Meritavamo di più, Juve forte come società”

Nel giorno del suo centesimo gol in A, non può festeggiare Marek Hamsik per uno scudetto praticamente sfuggito al suo Napoli: “Un po’ di rammarico c’è per […]

6 Maggio 2018 0 58 sec read

LE INTERVISTE – Inter, Gattuso: espulsione di Insigne assurda, noi superiori all’Inter

“Abbiamo messo l’Inter alle strette e meritavamo più di loro”. Gennaro Gattuso commenta con amarezza ma anche razionalià la sconfitta di San Siro. “Parto dalla […]

16 Dicembre 2020 0 46 sec read

MONDIALE PER CLUB: Benfica-Bayern 1-0, portoghesi agli ottavi da primi

Si chiude con una sorpresa il gruppo C del Mondiale per Club. Il Bayern Monaco, già qualificato agli ottavi, perde 1-0 con il Benfica e come secondo troverà il Flamengo, mentre i portoghesi […]

25 Giugno 2025 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui