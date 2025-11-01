COPERTINA

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – L’acuto di Milinkovic-Savic, unica emozione di una partita contratta

Eduardo Letizia 1 Novembre 2025 0 1 min read

Milinkovic-Savic 6.5 – Secondo rigore parato consecutivo, che lo innalza ad eroe di una serata priva di grandi emozioni, pur ricordando che il penalty era stato concesso per una sua avventata uscita.

Di Lorenzo 5.5 – Diao è avversario ostico. A volte lo supera, a volte lo ferma con esperienza. Di certo limita il suo apporto offensivo, relegandolo ad una partita meramente difensiva.

Rrahmani 6.5 – Ritorno importante, per la retroguardia azzurra, che già da oggi ha potuto godere dei benefici della sua attenzione e puntualità nelle chiusure.

Buongiorno 6 – Attento, poche sbavature, spesso in pressione molto alta sugli avversari.

Spinazzola 5.5 – Trova pochi spazi per le sue sgroppate sulla sinistra. Probabilmente acciaccato, lascia il campo dopo i primi 45 minuti.
(Gutierrez 6 – Tiene bene difensivamente, cercando di imprimere qualità alla fase di impostazione sulla sinistra.)

Anguissa 5.5 – Partita prevalentemente difensiva, anche la sua, con poche occasioni per inserirsi o imprimere qualità alle giocate.

Gilmour 6 – Sembrava ben calato nel match, con reattività e precisione, prima dell’infortunio che lo ha tirato fuori dalla contesa.
(Elmas 6 – Cerca di adattarsi in cabina di regia, concedendosi pure qualche sortita offensiva centrale, ma senza incantare.)

McTominay 6 – Tra i centrocampisti è quello che cerca maggiormente di proporsi in fase offensiva, ma con scarso successo.

Politano 5.5 – L’impegno per andare su e giù per la fascia destra non manca mai, ma iniziano ad essere tante le partite in cui non riesce ad incidere con assist o gol.
(Lang s.v.)

Hoijlund 5 – Vede pochissimi palloni giocabili, e pure spalle alla porta aiuta poco i compagni.
(Lucca s.v.)

Neres 5 – Poco incisivo, annullato fisicamente da Smolcic.
(Lobotka s.v.)

