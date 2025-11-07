Fabbroni, Nigro, Bucciantini, Repice e De Rienzo a Radio Napoli Centrale

Fabbroni: “De Laurentiis vuole il nuovo stadio: presto la resa dei conti”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Sullo stadio De Laurentiis torna sempre sugli stessi concetti, eppure in Italia non si muove mai una foglia. A Roma i progetti sono spariti, quindi il problema è generale. Ci sono comuni come Udine e Torino che hanno sorretto le iniziative private. Commisso a Firenze ci ha messo 5 anni per iniziare a fare il centro sportivo. Se lo Stato non è in grado di mantenere certe strutture si faccia da parte trovando una formula giusta. De Laurentiis vuole fare il suo stadio al Caramanico, dove vede le condizioni giuste. Ecco perché penso che prima o poi una resa dei conti ci sarà. A Bologna mi aspetto qualcosa di nuovo ma non troppo. Conte sta lavorando per innescare di nuovo Hojlund come quando c’era De Bruyne. Conte ha prima lavorato sul Napoli con Lukaku, poi con De Bruyne, e ora sta lavorando a una terza versione”.

Nigro: “Il Bologna sta bene, ma Italiano dovrà aspettare per Immobile. Orsolini titolare”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Bologna Sport News Luca Nigro: “In Europa Italiano ha schierato Castro, e ci aspettavamo Dallinga. Ha anche risparmiato Orsolini e Odgaard, ma l’espulsione di Lykogiannis ha cambiato i piani. Il Bologna ha fatto una bella partita nonostante l’uomo in meno. La squadra di Italiano sta bene e gioca bene. La gamba è più fluida rispetto all’inizio di stagione. Ai felsinei mancano due punti, che sono quelli di Firenze. Immobile tornerà molto probabilmente dopo la sosta. Sarebbe pronto, si sta allenando col gruppo da una settimana, ma c’è molta prudenza, anche per un discorso anagrafico. Il timore è di una ricaduta. Lui comunque sta bene e dopo la sosta dovrebbe tornare a Udine. Pesa anche l’assenza di Freuler, che è un giocatore chiave nello scacchiere di Italiano. Mi aspetto Odgaard e Orsolini titolari. C’è un ballottaggio tra Row e Cambiaghi, potrebbe giocare il primo che a Parma ha fatto molto bene”.

Bucciantini: “Con l’Eintracht tanti errori individuali. Anguissa e McTominay possono portare i gol”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini: “Como e Eintracht sono state due partite diverse. In Europa è stato difficile trovare il gol, contro il Como il problema è stato togliere la palla agli avversari. Contro i tedeschi c’è stato anche qualche errore individuale. Il rientro di Lobotka è molto importante, perché da ritmo e velocità quando serve. È come un bassista in una band musicale, fondamentale per gli altri musicisti. In questa serie A non ci sono squadre indiscutibili, ma ce ne sono tante brave e che possono ottime cose. In Italia c’è una strategia per scaricare le responsabilità e creare pressioni. McTominay e Anguissa possono essere di nuovo i giocatori in grado di suonare la carica e trascinare la squadra. Ma a suonare la fanfara è sempre Conte: il Napoli risponde molto al suo allenatore, è lui che trasmette la carica. È difficile giocare tante partite in un mese allo stesso livello”.

Repice: “Napoli, la trasferta di Bologna è complicata: Castro ha la “cazzima””

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il radiocronista Rai Francesco Repice: “Il Napoli deve convincersi che giocando come con l’Eintracht le vittorie arriveranno. Sarà difficile vedere così tanti errori sotto porta, per questo vedo il bicchiere mezzo pieno. A Bologna trasferta difficile: in Europa League contro il Brann hanno giocato un partitone, dominando in dieci uomini. Castro? È bravo, ha la “azzima” delle punte forti ed è tecnicamente bravo con i piedi. Corsa scudetto? Tra un po’ la classifica si sgranerà e comincerà ad allungarsi. I valori verranno fuori. Penso che le due milanesi e il Napoli si metteranno un po’ più avanti delle altre. La Juventus? Guardo sempre l’organico, è buono ma non è all’altezza delle altre tre che ho citato. Il calcio italiano vive un momento particolare: la punta titolare della nazionale è ultima in classifica con la Fiorentina. Mi riferisco ovviamente a Kean. Mi sembra strano, però, che l’Inter con tutti quegli attaccanti li manda poco in gol”.

De Rienzo: “Il Napoli sta cercando solidità e concretezza. Elmas non è più considerato un semplice jolly”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista Jolanda De Rienzo: “Il Napoli dopo la Champions ha scritto “artefici del proprio destino”. Questo significa molto, perché secondo me c’è consapevolezza che sta mancando qualcosa in fase offensiva. McTominay sta segnando meno di prima e tante situazioni stanno cambiando a causa degli infortuni. Conte ora vede Elmas come esterno duttile capace di fare due fasi e non più come jolly. Questo è un Napoli che sta cercando solidità e concretezza. Anche l’Inter ha sofferto in Champions: è stato criticato, eppure ha vinto. Sicuramente Conte a volte esagera: è talmente pragmatico che puntualizza su molti aspetti. Non c’è niente di male nel dire che l’Eintracht ha fatto catenaccio. Poi è ovvio che si devono fare i gol, ma il Napoli in questo momento fa fatica a capitalizzare, nonostante stia provando ad alzare la sua manovra”.

RADIO NAPOLI CENTRALE

​