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Staff sanitario azzurro – I collaboratori di Allegri, quest’anno, ascolteranno, i medici del Napoli

Armando Fico 20 Luglio 2026 0 55 sec read

Naturalmente, in casa Napoli, i 43 infortuni capitati lo scorso anno hanno lasciato il segno nell’ambiente azzurro, causando delle  ferite che difficilmente potranno guarire.  Oltretutto l’ennesimo stop del difensore  Buongiorno non fa che acuirle. si era  operato in Francia, qualche tempo fa ma il problema è rimasto irrisolto Una  nuova emergenza ha costretto l’azzurro, a recarsi proprio oggi,  a Barcellona per un consulto medico sull’entità del problema. Quindi tra il pomeriggio odierno e domani ne sapremo di più sul futuro del calciatore che sembra non avere pace. Incredibilmente l’infortuno di Buongiorno L’infortunio era passato stato taciuto dal club. Cosa veramente sia accaduto nel giorni scorsi, non ci è dato sapere. All’indomani dei tantissimi infortuni muscolari, si pensava che non se ne parlasse più in questo ritiro, purtroppo, invece ci sono ancora delle  scorie. Lo staff di Max Allegri, intanto, oggi sembra deciso ad adottare sistemi personalizzati ma anche all’ascolto dei medici azzurri. Come sappiamo, nel reparto sanitario non figura più il dottor Raffaele Canonico: sarebbe, però,, ingiusto additarlo, come colpevole numero uno,  dei disastri muscolari patiti dai calciatori di Conte; sicuramente il dottore non meritava questo trattamento,

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