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GIOVANNI DI LORENZO – Il capitano sta per entrare nella top10 delle presenze in azzurro

Armando Fico 20 Luglio 2026 0 57 sec read

Il capitano del Napoli, Giovanni di Lorenzo sta per iniziare l’ottava stagione con la casacca azzurra, essendo arrivato all’ombra del Vesuvio nel 2019, dall’Empoli. Il terzino destro di origini pugliesi  ha vissuto da protagonista assoluto tutte le epoche recenti della compagine partenopea, collezionando una marea di presenza sotto la guida di allenatori di prestigio quali Ancelotti, Spalletti, Conte ed ora Allegri. Con Luciano Spalletti  è stato investito del ruolo di capitano  e ha guidato i compagni  alla conquista del terzo scudetto della storia del club campano. Poi col mister leccese ha vinto il quarto tricolore, nonché  la Supercoppa Italiana conquistata a Riyadh, contro antagoniste come Milan, Bologna e Inter.Di Lorenzo, quest’anno,sta per tagliare un grosso traguardo, quello di entrare nella top 10 delle presenze in azzurro, in massima serie., emulando gente come  Bruscolotti, Juliano, Juliano, Bruscolotti, Hamsik, Ferrara, Insigne, Mertens e tanti altri del passato. Tuttavia,  il primato più illustre, ovvero  quello che lo fa entrare, di diritto, nella  leggenda, è un altro: Di Lorenzo, tra poco, diverrà il capitano del Napoli del Centenario, con un curriculum di due scudetti, alla tregua di un altro mitico capitano. Diego Armando Maradona e scusate se è poco. 

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