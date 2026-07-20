Formula E in lutto: è morto Cyril Blais, Team Principal di Citroën Racing

Il manager francese si è spento improvvisamente all’età di 43 anni. Jeff Dodds, CEO Formula E: “Una perdita devastante per tutto il paddock”. Nel weekend del Tokyo E-Prix sarà ricordato con un tributo speciale.

La Formula E piange la morte di Cyril Blais, Team Principal di Citroën Racing Formula E Team, squadra gestita da Monaco Sports Group (MSG). La notizia è stata annunciata attraverso un comunicato congiunto firmato da MSG, Citroën Racing, Stellantis Motorsport, Formula E e FIA.

Il suo cammino in Formula E era iniziato nella stagione 2021-22 al fianco di Lucas Di Grassi, come ingegnere di pista nel team Venturi. Successivamente aveva seguito Maximilian Günther per due stagioni nel progetto Maserati, prima di una rapida ascesa all’interno della squadra. Alla vigilia della Stagione 10 era stato nominato capo ingegnere, per poi assumere anche l’incarico di vice team principal. Nel giro di pochi mesi era diventato il punto di riferimento del team anche per il nuovo progetto targato Citroën. Parallelamente era coinvolto nello sviluppo della nuova generazione di monoposto GEN4, lavorando a stretto contatto con la FIA.

“Siamo tutti profondamente addolorati per la perdita di Cyril”, ha dichiarato Beth Paretta, Managing Director del Citroën Racing Formula E Team. “Molti di noi lavoravano con lui da anni. Credeva profondamente in questa squadra e, nel rispetto della volontà della sua famiglia, continueremo a correre in sua memoria con la stessa dedizione e la stessa passione che ci ha trasmesso.”

Anche il CEO della Formula E, Jeff Dodds, ha voluto ricordare il manager francese: “La scomparsa di Cyril rappresenta una perdita devastante per la sua famiglia, per MSG, per Citroën Racing e per l’intera comunità della Formula E. Abbiamo perso un collega straordinario e un amico. Tutto il paddock si stringe attorno ai suoi cari in questo momento così difficile.”

Il ricordo è arrivato anche dai vertici di Citroën e Stellantis Motorsport. Il CEO di Citroën Xavier Chardon e il Senior Vice President di Stellantis Motorsport Olivier Jansonnie hanno sottolineato il ruolo determinante avuto da Blais nello sviluppo del programma Formula E del marchio francese, definendolo una figura fondamentale fin dai primi passi della partnership con MSG.

Messaggio di cordoglio anche dal presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem: “L’intera comunità del motorsport è profondamente rattristata da questa tragica notizia. Cyril era un professionista rispettato da colleghi, avversari e amici. La sua passione, la sua determinazione e l’integrità con cui ha vissuto questo sport lasceranno un segno indelebile.”

Per onorare il suo contributo alla categoria, il Citroën Racing Formula E Team e tutta la Formula E renderanno omaggio a Cyril Blais nel corso del Tokyo E-Prix di questo fine settimana.