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BASKET – Napoli che colpo: ingaggiato il play Jeff Dowtin

Vincenzo Letizia 20 Luglio 2026 0 1 min read

La Guerri Napoli comunica di aver ingaggiato l’atleta americano Jeff Dowtin per la stagione 2026-2027. Dowtin, nato ad Upper Marlboro (Maryland), classe 1997, è un playmaker di 191 centimetri.

Prodotto dell’Università del Rhode Island, con i Rams gioca quattro stagioni NCAA realizzando, nel 2018-2019, 15.3 punti per partita e 3.7 assist mentre, nel suo ultimo anno al college, gioca una stagione da 13.9 punti di media, 3.5 rimbalzi e 3.2 assist. Dopo l’esperienza in G-League con gli Osceola Magic, nel 2021-2022 debutta in NBA con i Golden State Warriors, giocando 4 partite, passando poi successivamente al Santa Cruz Warriors, in G-League, 17.7 punti di media, 6.3 rimbalzi e 5.6 rimbalzi a partita. Successivamente gioca, ancora in G-League, con i Wisconsin Herd, 20 di media e 3.7 assist, squadra associata ai Milwaukee Bucks, tornando poi in NBA con gli Orlando Magic,3.3 di media per partita, ben figurando ancora con gli Osceola Magic, squadra di G-League della Florida, 21.2 punti per partita.

Nella stagione 2022-2023 passa ai Toronto Raptors, 2.4 punti di media, mentre in G-League, con i Raptors 905, mette a segno 18.3 punti di media e 6.5 assist per gara. Nel 2023-2024, le ottime prestazioni fornite in G-League con i Delaware Blue Coats, 18.2 punti e 5.1 rimbalzi, disputando una post-season da oltre 30 punti di media, gli permettono di tornare nuovamente in Nba con i Philadelphia 76ers dove disputa due stagioni realizzando, nel 2024-2025, 7 punti di media in 41 partite disputate. Il 10 Aprile 2025, nella sfida con i Washington Wizards, Dowtin segna 30 punti nella vittoria dei Sixers. Nella stessa stagione torna ai Delaware Blue Coats, 24.6 di media, tirando con oltre il 43%da 3 punti.

Nella stagione 2025-2026 arriva la sua prima prestigiosa esperienza europea con il Maccabi Tel Aviv, nel massimo campionato israeliano. In campionato Dowtin gioca una stagione da 9.6 punti e 4.3 rimbalzi di media mentre in Eurolega, massima competizione europea, ci sono 8.1 punti di media per gara e 2.4 assist in 19 partite disputate. Il nuovo giocatore della Guerri ha fatto parte anche della selezione USA che ha disputato le qualificazioni all’Americup del 2024.

Ufficio Stampa Guerri Napoli

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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