NEWS

Napoli in ansia per Buongiorno, oggi l’esito del consulto per il ginocchio

Vincenzo Letizia 20 Luglio 2026 0 1 min read

In caso di intervento chirurgico, il difensore potrebbe stare fermo tre mesi. Allegri vorrebbe Gatti, ma le alternative non mancano

Il primo giorno dopo la fine dei Mondiali potrebbe già indirizzare la stagione di Alessandro Buongiorno e del Napoli. Il difensore torinese si è recato a Barcellona per un consulto che dovrà dissolvere i dubbi legati al suo ginocchio destro. Il professore Ramon Cugat, massimo esperto in traumatologia e chirurgia ortopedica, dovrà capire quali sono le reali problematiche e capire come intervenire sul tendine. Da una parte c’è l’ipotesi della terapia conservativa, che terrebbe fuori Buongionro per circa un mese e mezzo, dall’altra la temuta operazione, con stop di tre mesi. Al momento l’unica certezza è che il giocatore non si potrà mettere a disposizione di Max Allegri nemmeno per la seconda parte del ritiro estivo, prevista a Castel di Sangro.

Ore d’ansia insomma, che potrebbero avere riflessi anche sul mercato. In caso di intervento chirurgico, infatti, il Napoli dovrebbe trovare un sostituto e il primo candidato in cima alla lista dei desideri di Allegri è quel Federico Gatti che ha già avuto modo di allenare alla Juventus. In alternativa si sono fatti i nomi di Solet dell’Udinese e Tiago Gabriel del Lecce, a meno che non si propenda per una soluzione interna come Marianucci e Obaretin. Intanto, però, il neo tecnico azzurro sta provando anche Rafa Marin nel ruolo di centrale di difesa. Mediaset

avatar dell'autore
Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
Vedi la biografia completa
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

ESPOSTO DI PIANETAZZURRO SULL’ INCONTRO INTER-JUVENTUS, LA RISPOSTA DELLA PROCURA

PianetAzzurro all’indomani dell’amaro epilogo di Inter-Juve del 28/04/2018, aveva incaricato l’avvocato Alessandro IODICE per denunciare tante cose che non ci erano sembrate chiare. La risposta […]

24 Ottobre 2018 0 21 sec read

Luca Marchetti: “Meret non ha problemi a rinnovare con il Napoli ma vuole capire se sarà il primo portiere o meno. Su Fabian Ruiz…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato. “Rinnovi Napoli? I casi più importanti […]

3 Febbraio 2022 0 1 min read

Nunzia Marciano: “Napoli, occhio a Twitter…””

NUNZIA MARCIANO, giornalista di Canale 8, è intervenuta a “NAPOLI MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi […]

5 Giugno 2015 0 1 min read

LE INTERVISTE – Ballardini: oggi abbiamo giocato bene contro una grande squadra

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, dopo la sconfitta interna rimediata per mano del Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: “Il Genoa ha fatto una […]

29 Agosto 2021 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui