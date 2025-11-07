IN EVIDENZA

De Laurentiis attacca lo stadio Maradona: «È un cesso – ecco il mio piano»

Vincenzo Letizia 7 Novembre 2025 0 1 min read

Il presidente del SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha sfoderato parole al vetriolo in occasione del Football Business Forum organizzato dalla SDA Bocconi: «Lo stadio Maradona è un cesso», ha esordito, senza mezze misure, riferendosi all’impianto cittadino che ospita la squadra azzurra.

Nel corso dell’intervento, De Laurentiis ha illustrato la sua visione per la nuova casa del Napoli: un impianto modernissimo, situato dentro la città, dotato di «tanti parcheggi» e di un’agibilità ben più elevata rispetto a quella attuale: «Chi dice che si viene con i mezzi pubblici dice balle. La gente vuole venire allo stadio con la propria macchina, averla pulita, sicura alla fine della partita».

Con lampante franchezza, il patron ha denunciato la disparità tra ricavi e potenziale: mentre altri club – ha ricordato – gestiscono impianti di proprietà che fatturano decine di milioni per una singola presenza europea, lui «in quel cesso di stadio» riesce «al massimo a incassare 3 milioni» in una serata di Champions League, contro i 14-15 milioni degli avversari.

Non solo stadio: De Laurentiis ha evocato pure un tema della massima sensibilità, quello della criminalità organizzata. Cita un dialogo con lo scrittore e giornalista Roberto Saviano che, a suo dire, lo ha avvertito: «’Ndrangheta, mafia e camorra vogliono appropriarsi dei club». E ha proseguito: «Prima di fare club uno dice: dove andiamo? Il signor Ceferin e il signor Infantino devono stare attenti a ridurre il valore dei campionati nazionali. Perché poi rimarranno solo Napoli, Roma, Inter, Milan, Juve».

Un messaggio netto e provocatorio quello del presidente: critico verso la gestione dell’impianto, esigente nei confronti della politica e determinato a cambiare rotta. O almeno a provarci. Il mercato, lo stadio, l’identità del club: tutto sotto la lente di De Laurentiis. E se il Napoli vuole ambire a lasciare il segno, anche fuori dal campo, la questione­—stadio appare destinata a tornare prepotentemente al centro delle cronache.

