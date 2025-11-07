NEWS

Porcelli (M5S): “Napoli merita stadio e servizi all’altezza della squadra. Una partita al Maradona non può essere odissea per tifosi.”

Vincenzo Letizia 7 Novembre 2025 0 1 min read

“Ogni evento allo Stadio Diego Armando Maradona mette in evidenza, ancora una volta, i limiti strutturali della mobilità nell’area di Fuorigrotta: parcheggi insufficienti, trasporti pubblici inadeguati e collegamenti interrotti. È inaccettabile che uno degli impianti sportivi più importanti d’Italia resti isolato da un sistema efficiente di trasporto urbano”. Così il candidato del Movimento 5 Stelle al consiglio regionale Massimiliano Porcelli.

“Ogni partita o concerto si trasforma in un percorso a ostacoli per migliaia di cittadini e visitatori — prosegue Porcelli —. La mancanza di parcheggi e i numeri limitati dei treni della metropolitana generano disagi enormi, congestionando le strade e penalizzando residenti, commercianti e tifosi. Napoli merita di più: serve una pianificazione seria e condivisa”.

Da politico di lungo corso dell’area di Qualiano, Porcelli ha bene in mente quelli che possono essere i problemi soprattutto per i tifosi che vengono dalla provincia: “Se poi sei un tifosi che viene dalla provincia, i problemi si moltiplicano. Perché non esistono alternative al trasporto privato, costringendoti, oltre alla spesa dello stadio, anche a dover affrontare spese di parcheggio. E questo allontana anche tantissimi ragazzi. Lo sport, da momento inclusivo, rischia, anche per questi motivi di diventare sempre più elitario ed escludente.”

“Il Maradona è un simbolo di Napoli nel mondo – conclude Porcelli –. Restituirgli un accesso moderno, sostenibile e ordinato significa anche valorizzare l’immagine della nostra città. Una squadra che ci sta dando tante soddisfazioni non può non avere un impianto all’altezza”.

Vincenzo Letizia

