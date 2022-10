Milano, 5 persone accoltellate in un centro commerciale: coinvolto anche Pablo Marì

Cinque persone sarebbero rimaste ferite pochi minuti fa in un’aggressione che ha avuto luogo nel centro commerciale di Assago (Milano), in via Milanofiori. Un uomo italiano di 46 anni, verosimilmente affetto da disturbi psichici, avrebbe accoltellato cinque persone, poi fermato dai carabinieri. Due delle vittime sarebbero in condizioni gravi per i colpi di armi da taglio, un’altra invece (si tratterebbe di un dipendente dell’ipermercato) è deceduta.