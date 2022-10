Europa e Conference League- Lazio, Roma e Fiorentina tutte vittoriose per 2 a 1

Le tre squadre italiane impegnate, ieri, nella seconda e terza Coppa europea hanno tutte vinto vinto la loro gara con il risultato di 2 a 1, infatti, in Europa League, le due romane Lazio e Roma hanno battuto, rispettivamente la FC Midtjylland, allo stadio Olimpico e l‘Helsinky, in Finlandia col punteggio di cui sopra. La squadra di Mourinho, ora deve sconfiggere, nell’ultimo match del girone, il Ludogorets, in casa per disputare lo spareggio contro una delle terze classificate in Champions League. Mentre la Lazio passa agli ottavi se vince contro il Feyenoord, in Olanda o se pareggia e lo Sturm Graz non vince contro il Midtjylland. Viceversa va agli spareggi contro una terza della Champions League se pareggia contro il Feyenoord e lo Sturm Graz vince contro il Midjtylland o se perde contro il Feyenoord con un gol di scarto e il Midtjylland non vince contro lo Sturm Graz. In Conference League la Fiorentina, vincendo con il l Basaksehir ha avuto la sicurezza di proseguire l’avventura, nel 2023, in questa competizione.