SSCN – Ancora prezzi popolari per Napoli vs Milan, Curve superiori a 20 euro

Dopo il successo al fotofinish sulla Lazio, cresce a dismisura l’attesa per la prossima sfida scudetto contro il Milan di domenica sera al Maradona. Tra la tifoseria partenopea è tornato l’entusiasmo anche in virtù del fatto che il Napoli, da ieri, è primo in classifica seppur in condominio coni rossoneri. I biglietti per questa partitissima sono già in vendita, anche stavolta la società ha deciso di andare incontro ai propri sostenitori applicando la politica dei prezzi popolari, mettendo le curve superiori, per esempio, a 20 euro, mentre l’anello inferiore costa 15 euro. La speranza della piazza napoletana è quella di poter vedere all’opera una formazione che, fin dall’inizio, metta in chiaro la voglia di vincere per continuare a coltivare grosse ambizioni.