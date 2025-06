Osimhen – Il Napoli ancora ostaggio delle bizze dell’attaccante nigeriano, che rischia, nuovamente, di bloccare il mercato azzurro

E’ passato un anno ma la telenovela Osimhen continua a perseguitare la SSCN. L’attaccante nigeriano che è vincolato al club di De Laurentiis , con un contratto fino al 2026, ha detto no agli arabi, rifiutando un ingaggio pazzesco pari a oltre 30 milioni a stagione. Il cakciatore che quest’anno ha vestito la maglia del Galatasaray, vuole l’Europa e un ingaggio faraonico, cosa impossibile. Intanto, con le sue bizze tiene la società azzurra in ostaggio, rischiando di bloccare il mercato di Manna. Nelle ultime ore pare che il Manchester United stia valutando di offrire al Napoli, come parziale contropartita tecnica, per il nigeriano, l’ex Bologna, Zirkzee, il quale però, in Premier, non ha convinto nessuno. Ufficialmente, per ora, non esiste ancora una vera trattativa. In quanto a caratteristiche e a doti fisiche, l’olandese sarebbe l’alternativa ideale a Romelu Lukaku, dovendo gli azzurri affrontare una stagione ricca di impegni, in campionato, dove bisogna difendere a denti stretti il titolo appena conquistato e in Euriopa, in cui c’è da disputare un girone di Champions, cercando di passare il turno. Inoltre, bisogna onorare la Coppa Italia e la Supercoppa. D’altronde Zirkzee è un giovane di talento e voglioso di riscatto. Si tratta di un centravanti di manovra, che sa legare il gioco e mandare in porta i compagni. Potrebbe essere un acquisto indovinato, tuttavia De Laurentiis pretende i 75 milioni della clausola cash.