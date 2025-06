BELGIO vs GALLES 4-3 – De Bruyne regala il gol vincente, nel finale, alla sua Nazionale, anche Lukaku in rete su rigore

Kevin De Bruyne, prossimo giocatore del Napoli, nella gara tra il Belgio ed il Galles di ieri sera, è risultato decisivo, ai fini della vittoria, al fotofinish della sua Nazionale. Il Belgio era in vantaggio per 3-0, il primo gol è stato di Lukaku su calcio di rigore, poi credendo di aver chiuso il match, gli uomini di Garcia si sono fatti raggiungere dai gallesi sul 3 a 3. Quindi De Bruyne al minuto 88, ha rimesso le cose a posto, realizzando la rete del 4 a 3. Dunque, c’è voluto un pò di azzurro nella nazionale belga, per venire a capo di questa partita. Bellissima la rete del nuovo calciatore partenopeo che, a breve, si sotttoporrà alle rituali visite mediche. Un sinistro al volo, quello del centrocampista, di rara maestria. Malgrado i suoi 34 anni è un giocatore che fa sempre la differenza. I tifosi napoletani lo asttendono a braccia aperte.